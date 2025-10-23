Растворимый кофе долгое время считался напитком «второго сорта», однако теперь говорят об обратном.

Врач Екатерина Кашух объяснила, что качество растворимого кофе напрямую зависит от технологии производства.

Современные методы, в первую очередь сублимационная сушка качественного сырья, позволяют сохранить вкус, аромат и бодрящий эффект кофейного зерна.

Процесс сублимации заключается в том, что готовый кофейный экстракт замораживают и высушивают при низком давлении. Именно поэтому хороший растворимый кофе может быть не только вкусным, но и полезным — в нем остаются все основные биологически активные вещества:

кофеин — природный стимулятор, повышающий бодрость и концентрацию; хлорогеновые кислоты — мощные антиоксиданты, поддерживающие обмен веществ; полифенолы — защищают клетки от окислительного стресса; калий и магний — поддерживают работу сердца и нервной системы.

** Сколько кофеина в растворимом кофе**

По содержанию кофеина растворимый кофе почти не уступает натуральному. В одной чашке растворимого кофе — около 60–80 мг кофеина, а в свежесваренном зерновом эспрессо, для сравнения, будет около 70–100 мг.

При этом важно помнить, что безопасная дневная норма кофеина для взрослого человека составляет до 400 мг, то есть выпивать рекомендуется не более 4–5 чашек в день.