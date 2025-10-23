Baltijas balss logotype
Выбирайте момент, добавляйте ромашку: найдены 4 способа усилить пользу кофе 0 173

Еда и рецепты
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Выбирайте момент, добавляйте ромашку: найдены 4 способа усилить пользу кофе

Кофе можно превратить в союзника здоровья с помощью простых лайфхаков.

Обзор исследований, опубликованный в The Washington Post, показал, что простые изменения — от способа заваривания кофе до времени его употребления — делают напиток полезным для сердца, мозга и обмена веществ. Как же его пить на регулярной основе?

Добавляйте меньше сахара

Тем, кто ограничивает потребление добавленного сахара, кофе приносит больше пользы. Британские ученые выяснили, что у людей, пьющих 1,5–3,5 чашки кофе в день без сахара, риск преждевременной смерти в среднем на 30% ниже. В крайнем случае на одну чашку добавляется не более 1 ч. л. сахара.

Не добавляйте подсластители и сливки

Искусственные подсластители и жирные сливки нейтрализуют антиоксидантные свойства кофе.

Для усиления эффекта лучше добавить немного цельного или растительного молока или:

щепотку корицы;
имбирь;
кардамон;
ромашку.

Выбирайте фильтрованный кофе

Фильтрация снижает содержание веществ, повышающих «плохой» холестерин. Авторы статьи в журнале Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases рекомендуют чередовать употребления фильтр-кофе, например, из капельной кофеварки, с напитком, приготовленным в обычной турке или кофемашине.

Ищите удобный момент

Идеальное время для чашечки кофе наступает через 1,5–2 часа после пробуждения, когда снижается уровень кортизола. Пить лучше после завтрака. А вот после 16:00 кофе может нарушать сон, даже если вы этого не замечаете.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео