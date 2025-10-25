Утверждение о том, что ежедневно необходимо употреблять 2 литра воды, является заблуждением, сообщил нефролог Б. Кирога в интервью El Español.

По словам специалиста, почкам требуется около 0,5 литра воды в сутки для выведения токсичных веществ. Дополнительно жидкость теряется через дыхание и пот — это примерно 800–1000 миллилитров.

Таким образом, общее количество воды, нужное организму, составляет не более 1,5 литра в день.

Кроме того, врач отметил, что значительная часть воды поступает с пищей. Особенно богаты влагой овощи, фрукты и ягоды. При этом сладкие газированные напитки и магазинные соки лучше избегать, поскольку они повышают риск ожирения. От алкоголя также стоит отказаться — он оказывает вредное воздействие на печень, подчеркнул эксперт.