Как показало исследование, опубликованное в Nutrients, молоко с горьким шоколадом улучшает скорость и выносливость при коротких забегах. Сингапурские специалисты выяснили, что напиток повышает показатели спринта благодаря содержащимся во флавоноидах антиоксидантам, которые усиливают приток кислорода к мышцам и снижают усталость.

В эксперименте участвовали 20 человек. После употребления молока с горьким или белым шоколадом они выполнили серию коротких забегов. В первом случае уже через несколько минут добровольцы показали лучшие результаты во второй серии спринтов и испытали меньшую утомляемость.

По словам исследователей, комбинация сахаров и биологически активных веществ, содержащихся в горьком шоколаде, помогает эффективнее восстанавливать энергию и защищает мышцы от окислительного стресса.

Учёные отмечают, что даже небольшие улучшения — около 1 % — могут иметь значение для профессиональных спортсменов.