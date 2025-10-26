Baltijas balss logotype
Как сделать кофе более полезным: советы врача 0 701

Еда и рецепты
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как сделать кофе более полезным: советы врача

Врач Т. Пасричи объяснила, как повысить пользу кофе. Об этом сообщает Infobae.

По словам специалиста, в первую очередь следует исключить или хотя бы свести к минимуму добавление в напиток сахара и искусственных подсластителей. Кроме того, медик рекомендовала избегать промышленных сливок из-за высокого содержания в них вредных жиров.

Также доктор посоветовала отдавать предпочтение фильтрованному кофе, поскольку в нём содержится значительно меньше веществ, повышающих уровень холестерина в крови. В качестве альтернатив она отметила растворимый, молотый и кофе без кофеина.

Пить кофе, по её словам, лучше до 12:00, чтобы не ухудшать качество сна. Кроме того, этот напиток стимулирует перистальтику желудочно-кишечного тракта, поэтому людям с подобными проблемами следует грамотно планировать его употребление.

#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео