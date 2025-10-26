Baltijas balss logotype
Популярный гарнир, который избавляет от головной боли, — как его правильно приготовить? 0 436

Еда и рецепты
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Разболелась голова — и человек сразу хватается за таблетки. Но диетолог Елена Парецкая выяснила, что снять напряжение можно без лекарств, а с помощью популярного гарнира.

Специалист заявила, что картофельное пюре имеет одну особенность — оно способно снять или хотя бы облегчить головную боль. Довольно часто неприятные ощущения вызываются дефицитом калия, магния и витаминов группы В в организме человека. В классическом пюре все нужные вещества как раз присутствуют.

Важно уточнить, что речь идет о приготовленном дома пюре. Елена Парецкая посоветовала брать для него клубни с небольшим содержанием крахмала, молоко, соль без йода и любую доступную зелень. В таком блюде не будет усилителей вкуса и прочих добавок-раздражителей, поэтому оно остается безопасным для людей с чувствительным пищеварением.

Правда, не стоит считать, что пюре — это полноценное лекарство. Эксперт отметила, что гарнир является лишь источником полезных веществ. Когда боли появляются слишком часто, мешают нормальной жизни и не купируются обезболивающими препаратами, необходимо обратиться к врачу для проведения полноценного обследования.

#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео