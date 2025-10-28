Майонез регулярно попадает в списки «запрещенных» продуктов, особенно для тех, кто следит за весом и здоровьем.

Диетолог Антонина Гуреева заявила, что опасность популярного соуса сильно преувеличена. Главное, по ее словам, — им не злоупотреблять.

Не так страшен майонез, как его малюют

Майонез представляет собой смесь простых ингредиентов, имеющихся на любой кухне: в состав входят растительное масло, желток, соль, сахар, уксус или лимонный сок, горчица и вода.

Калорийность у соуса действительно высокая, около 600 ккал на 100 г, но это меньше, чем в оливковом масле (800 ккал) и немного меньше, чем в сливочном (700 ккал). Кроме того, в нем много соли.

Обезжиренные, легкие, низкокалорийные варианты майонеза на полках магазинов лучше не брать, так как они содержат загустители, ароматизаторы и стабилизаторы, которые помогают сохранить вкус и текстуру.

Есть ли в майонезе трансжиры

Растительные масла, на основе которых делают майонез, содержат ненасыщенные жиры, необходимые для гормонального баланса, усвоения витаминов A, D, E и K, а также работы мозга.

Трансжиров в составе качественного, тем более домашнего, майонеза совсем немного. Он вообще во многом превосходит промышленный.