Доктор перечислила продукты, повышающие мужскую фертильность 0 279

Еда и рецепты
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Доктор перечислила продукты, повышающие мужскую фертильность

Репродуктолог Г. Салаева рассказала о продуктах, способствующих повышению мужской фертильности.

По словам специалиста, для образования качественной спермы необходимо соблюдение целого ряда условий. Количество сперматозоидов зависит от температуры тела, баланса гормонов и поступления в организм полезных веществ.

Врач отметила, что много цинка содержится в устрицах и семенах тыквы. Последние богаты также магнием, антиоксидантами и полезными жирами. Селеном насыщены бразильские орехи, а в яйцах, помимо селена, присутствуют витамины D и B12.

Кроме того, Салаева рекомендовала мужчинам чаще включать в рацион морскую рыбу — источник омега-3 жирных кислот, необходимых для формирования мембран сперматозоидов, и витамина D, регулирующего уровень тестостерона.

Также эксперт посоветовала добавить в меню листовую зелень, томаты, морковь и авокадо — продукты, содержащие витамины и антиоксиданты, улучшающие качество спермы. Чтобы защитить сперматозоиды от повреждений, специалист рекомендовала употреблять куркуму и горький шоколад.

#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
