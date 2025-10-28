Когда за окном серо, а день стремительно укорачивается, организм начинает требовать больше калорий.
Вместо булочек и кофе с сиропом врачи советуют обратить внимание на старый добрый продукт — сало. Диетолог Ольга Зайцева подтвердила его пользу.
Витаминный запас
Сало — один из немногих натуральных пищевых источников витамина D, который важен в сезон короткого светового дня. Его естественный синтез снижается, поэтому на первый план выходит питание.
По данным исследования, представленного в журнале Nutrients, дефицит витамина витамина может проявляться хрупкостью костей, апатией, сонливостью и снижением иммунитета, поэтому рыба, орехи, растительные масла и, конечно, сало осенью-зимой в рационе незаменимы.
Жир есть, но это не главное
Несмотря на свою жирность, при умеренном употреблении сало способно нормализовать холестериновый обмен. Полезные жирные кислоты помогают поддерживать уровень «хорошего» холестерина.
В сале содержится, например, арахидоновая кислота, участвующая в работе мозга и иммунной системы, а также селен, обладающий выраженными антиоксидантными свойствами.
Кроме того, жиры из сала способствуют усвоению жирорастворимых витаминов A, E и K, защищающих клетки от старения и воспаления.
Сколько сала можно есть в день
Диетолог посоветовала употреблять 20–30 г сала в первой половине дня, когда организм активнее всего расходует энергию. Лучше сочетать его с хлебом из цельного зерна, свежими овощами или теплым борщом.
Однако нельзя забывать, что сало противопоказано при:
заболеваниях печени;
заболеваниях желчного пузыря;
поражениях ЖКТ;
склонности к сердечно-сосудистым нарушениям.
