Этот необычный продукт посоветовали от осенней апатии

Еда и рецепты
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Этот необычный продукт посоветовали от осенней апатии

Когда за окном серо, а день стремительно укорачивается, организм начинает требовать больше калорий.

Вместо булочек и кофе с сиропом врачи советуют обратить внимание на старый добрый продукт — сало. Диетолог Ольга Зайцева подтвердила его пользу.

Витаминный запас

Сало — один из немногих натуральных пищевых источников витамина D, который важен в сезон короткого светового дня. Его естественный синтез снижается, поэтому на первый план выходит питание.

По данным исследования, представленного в журнале Nutrients, дефицит витамина витамина может проявляться хрупкостью костей, апатией, сонливостью и снижением иммунитета, поэтому рыба, орехи, растительные масла и, конечно, сало осенью-зимой в рационе незаменимы.

Жир есть, но это не главное

Несмотря на свою жирность, при умеренном употреблении сало способно нормализовать холестериновый обмен. Полезные жирные кислоты помогают поддерживать уровень «хорошего» холестерина.

В сале содержится, например, арахидоновая кислота, участвующая в работе мозга и иммунной системы, а также селен, обладающий выраженными антиоксидантными свойствами.

Кроме того, жиры из сала способствуют усвоению жирорастворимых витаминов A, E и K, защищающих клетки от старения и воспаления.

Сколько сала можно есть в день

Диетолог посоветовала употреблять 20–30 г сала в первой половине дня, когда организм активнее всего расходует энергию. Лучше сочетать его с хлебом из цельного зерна, свежими овощами или теплым борщом.

Однако нельзя забывать, что сало противопоказано при:

заболеваниях печени;
заболеваниях желчного пузыря;
поражениях ЖКТ;
склонности к сердечно-сосудистым нарушениям.
#полезно знать
