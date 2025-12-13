Не так, как это делается сегодня.

Салат «Оливье» был создан в 60-х годах XIX века шеф-поваром из Франции Люсьеном Оливье, который управлял трактиром «Эрмитаж», располагавшимся на Трубной площади. На самом деле это заведение было не просто трактиром, а одним из самых престижных ресторанов Парижа. Салат «Оливье» быстро стал главной изюминкой кухни Эрмитажа. Люсьен Оливье тщательно охранял секреты своего рецепта, и после его смерти оригинальная рецептура была утеряна. Тем не менее, основные ингредиенты были известны, и в 1904 году удалось воссоздать способ приготовления этого салата.

Вот его состав: 2 рябчика, телячий язык, четверть фунта паюсной икры, полфунта свежего салата, 25 отварных раков, полбанки пикулей, полбанки сои кабуль, два свежих огурца, четверть фунта каперсов и 5 яиц, сваренных вкрутую. Для соуса: майонез провансаль, приготовленный на французском уксусе из 2 яиц и 1 фунта прованского (оливкового) масла.



Тем не менее, по мнению знатоков, этот салат значительно отличался от своего оригинала.