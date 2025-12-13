Новый год ассоциируется с елкой, мандаринами и праздничным застольем. В каждой семье есть свои рецепты блюд для торжества. Следуя современным тенденциям, которые требуют, чтобы еда была не только вкусной, но и полезной, многие из нас внесли изменения в привычное меню.

Новый год уже близко. Многие хозяйки начинают подготовку к праздничному застолью заранее. Они закупают продукты, напитки и сладости, чтобы под бой курантов не испытывать неловкость от укоризненных взглядов домочадцев или гостей.

Эксперты составили рейтинг блюд, которые могут украсить новогодний стол, а диетолог и врач-эндокринолог Елена Чуракина поделилась нюансами любимых угощений.

Что же планируется подать на новогодний стол? В топ-5, по версии онлайн-сервиса, вошли:

салат из рукколы с креветками, грейпфрутом и лимонно-медовой заправкой;

лосось, приготовленный на гриле или запеченный в духовке;

фруктовый салат с греческим йогуртом;

классический винегрет;

холодец из свинины или говядины.



Комментируя выбор, Елена Чуракина отметила, что сочетание ингредиентов в некоторых традиционных русских блюдах делает их полезными для пищеварения. Например, винегрет ценен благодаря своей низкой калорийности, при этом он считается очень сытным.

Но это не все полезные свойства этой популярной закуски. В ней содержится много клетчатки, витаминов — A, группы B, E, K, а также фолиевой кислоты, калия, железа и магния. Клетчатка способствует улучшению пищеварения и снижению уровня плохого холестерина, магний успокаивает нервную систему, а калий поддерживает здоровье сердца.

Холодец, приготовленный на основе говяжьего или свиного мяса, богат витамином A, который поддерживает иммунитет и здоровье глаз. Диетологи ценят его за легкоусвояемый белок и витамины группы B, положительно влияющие на мозг и нервную систему.

Салат с рукколой содержит ценную фолиевую кислоту, которая благоприятно влияет на сон, настроение и снижает риск развития рака.

Запеченный лосось выделяется высоким содержанием легкоусвояемого белка. Его ценят за наличие жирных омега-3 кислот, которые поступают в организм благодаря полезной пище.

Новогодний стол сложно представить без еще одного праздничного блюда — фруктового салата, который может стать альтернативой сладостям.

По мнению эксперта, ценность такого угощения заключается в клетчатке, витаминах, минералах и антиоксидантах. Низкокалорийная заправка на основе натурального йогурта, содержащая полезные бактерии, создаст комфорт для кишечника и улучшит пищеварение.