Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Можно ли употреблять кофе после тренировки? 0 80

Еда и рецепты
Дата публикации: 13.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Можно ли употреблять кофе после тренировки?

Не рекомендуется.

 

Употребление кофе сразу после тренировки не является оптимальным решением, отметила фитнес-тренер и нутрициолог Ирина БАРБАШИНСКАЯ. Лучше выпить кофе либо до начала занятия, либо спустя два часа после завершения физических нагрузок.

Во время интенсивной физической активности происходит увеличение выработки кортизола, что необходимо для обеспечения нервных и мышечных клеток энергией. После тренировки организму требуется перейти в состояние парасимпатической активности, то есть восстанавливаться и расслабляться. Кофеин, содержащийся в кофе, может перегрузить нервную систему и помешать полноценному восстановлению после нагрузки.

Таким образом, если без бодрящего напитка никак не обойтись, то лучше всего выпить кофе до тренировки, чтобы повысить мотивацию и увеличить уровень энергии для занятий спортом.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как Оливье создавал свой знаменитый салат?
Изображение к статье: Специалист объяснила, как правильно готовить свинину, чтобы устранить паразитов
Изображение к статье: Диетолог объяснила, почему брюссельская капуста может быть вредна
Изображение к статье: Диетолог объяснил, кому не следует есть мандарины

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 3 знака Зодиака, которые молча переживают боль
Люблю!
Изображение к статье: Город Славянск в 2019 году. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Сегодня в Латвии небольшие осадки и плюсовая температура
Наша Латвия
Изображение к статье: Диетолог объяснила, какие риски связаны с киноа
Еда и рецепты
Изображение к статье: Внимание – проверьте состав тюбика. Стоматолог назвала 5 опасных ингредиентов в зубной пасте
Дом и сад
1
Изображение к статье: Откуда произошли пони?
В мире животных
Изображение к статье: 3 знака Зодиака, которые молча переживают боль
Люблю!
Изображение к статье: Город Славянск в 2019 году. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Сегодня в Латвии небольшие осадки и плюсовая температура
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео