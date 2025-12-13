Употребление кофе сразу после тренировки не является оптимальным решением, отметила фитнес-тренер и нутрициолог Ирина БАРБАШИНСКАЯ. Лучше выпить кофе либо до начала занятия, либо спустя два часа после завершения физических нагрузок.

Во время интенсивной физической активности происходит увеличение выработки кортизола, что необходимо для обеспечения нервных и мышечных клеток энергией. После тренировки организму требуется перейти в состояние парасимпатической активности, то есть восстанавливаться и расслабляться. Кофеин, содержащийся в кофе, может перегрузить нервную систему и помешать полноценному восстановлению после нагрузки.

Таким образом, если без бодрящего напитка никак не обойтись, то лучше всего выпить кофе до тренировки, чтобы повысить мотивацию и увеличить уровень энергии для занятий спортом.