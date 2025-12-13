Во многих странах свинина занимает лидирующие позиции по потреблению. Однако многие люди беспокоятся о том, что она может стать источником паразитарных инфекций. Диетолог Людмила Микитюк поделилась правилами термической обработки свинины, которые помогут защитить мясо от патогенных микроорганизмов.

Людмила Микитюк утверждает, что избегание мяса из-за страха заразиться паразитами — это неверный подход. Практически любые продукты могут стать источником заболеваний, но отказываться от еды не следует. Важно оснастить себя знаниями и предпринять меры для максимальной безопасности.

«Да, употребление в пищу зараженного сырого или недостаточно обработанного свиного мяса может привести к трихинеллезу и иерсиниозу. Избежать этого достаточно просто — нужно готовить продукт при температуре не ниже 71 градуса по Цельсию. Это избавит свинину от всех возможных паразитов», — подчеркивает диетолог.

Специалист акцентирует внимание на том, что свинина остается важным источником белка, содержащим широкий спектр необходимых компонентов. В ней много витаминов группы В, которые участвуют в обмене веществ и кроветворении, а также способствуют росту и развитию. Также в состав входят селен, цинк и магний, которые играют роль в укреплении иммунной системы, поддержании работы сердца и выработке гормонов щитовидной железы.

При этом нехватка белка в рационе может иметь крайне негативные последствия, особенно для детей. Поэтому называть свинину «тяжелой» или «бесполезной» пищей, по мнению Людмилы Микитюк, нецелесообразно. Для человека любое мясо имеет ценность, но употреблять свинину лучше 1–2 раза в неделю по 100–150 граммов. Это обеспечит оптимальную пользу и минимизирует негативные последствия от жирного продукта.

Врач считает, что свинину лучше отваривать, запекать или тушить, в то время как жареное мясо менее полезно.