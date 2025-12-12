Baltijas balss logotype
Врачи представили список продуктов, рекомендуемых при гриппе 0 223

Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Когда вы заболели, правильный прием медикаментов, безусловно, важен. Однако вы можете ускорить процесс выздоровления, добавив в свой рацион определенные продукты. Они помогут облегчить симптомы простуды и гриппа, придадут силы и обеспечат ослабленный организм необходимыми веществами.

 

О том, как поддержать организм в борьбе с болезнью, рассказала врач-диетолог Кристен Грэдни. Вы, возможно, даже не подозревали о полезности некоторых продуктов в борьбе с насморком и повышенной температурой!

При простуде не забывайте о проверенной классике — курином супе. Он помогает поддерживать водный баланс и эффективно борется с недугом благодаря высокому содержанию белка в курином мясе. Чтобы сделать суп еще более полезным, добавьте в него морковь и чеснок. В моркови содержится витамин А, который поддерживает иммунную систему, а чеснок богат селеном, который защищает клетки от повреждений.

Другим неожиданным помощником является манго. Этот тропический фрукт богат витаминами А и С. Манго можно есть в чистом виде или добавлять в каши, йогурты и салаты.

Многие знают, что витамин С необходим при простудах и гриппе, но не все понимают, почему. Он способствует выработке антител, которые помогают организму бороться с инфекциями. Поэтому, помимо манго, стоит налегать на цитрусовые. Рекомендуемая суточная норма витамина С составляет 75 мг для женщин и 90 мг для мужчин, а в одном апельсине среднего размера содержится уже 70 мг.

К другим полезным продуктам относятся куриные яйца, жирная рыба в умеренных количествах (например, скумбрия и лосось), мед, гранаты и помидоры. Все они способствуют более легкому переносу болезни и быстрому восстановлению. Яйца и рыба богаты витамином D, который необходим для нормального функционирования иммунной, нервной и эндокринной систем. Этот витамин также помогает усваивать кальций и фосфор, снижая уровень хронического воспаления. Гранаты и помидоры, в свою очередь, также содержат витамин С.

#кулинарные рецепты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео