Диетолог объяснил, кому не следует есть мандарины 0 487

Еда и рецепты
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Диетолог объяснил, кому не следует есть мандарины

Несмотря на множество полезных свойств мандаринов, таких как укрепление иммунной системы, улучшение работы кишечника, высокое содержание витамина С и снижение тревожности, этот цитрус имеет ряд противопоказаний. Об этом сообщил диетолог Артем Тужиков.

 

По словам эксперта, любой продукт может быть опасен при чрезмерном потреблении: избыток энергии может привести к накоплению жиров, что, в свою очередь, вызывает ожирение и различные заболевания.

Тужиков подчеркивает, что мандарины противопоказаны при ожирении, заболеваниях почек, язвах и повышенной кислотности.

«Следует отказаться от мандаринов при проблемах с ЖКТ, так как цитрусовые могут повышать кислотность», — отметил диетолог.

Также не рекомендуется злоупотреблять фруктом при следующих заболеваниях:

энтерит;
колит;
гастрит.

«Фруктовая кислота в этих цитрусах может раздражать слизистую оболочку кишечника и желудка. Мандарины противопоказаны людям с сахарным диабетом», — объяснил Тужиков.

Эксперт добавил, что из-за высокого содержания клетчатки мандарины могут вызвать вздутие живота и метеоризм, а при переедании — псевдоаллергические реакции.

Кроме того, диетолог предостерег, что детям до года и даже до трех лет следует давать цитрусовые с особой осторожностью. Необходимо внимательно следить за реакциями организма, а при появлении симптомов аллергии (сыпь, отек рта) следует немедленно отказаться от фрукта и обратиться к врачу.

