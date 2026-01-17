Сырники — это популярное блюдо для завтрака, которое нравится многим. При этом его можно легко разнообразить.
Достаточно добавить немного фруктов. В зимний период стоит включить в рецепт кусочки сочных мандаринов.
Ингредиенты
творог - 300 г;
манка - 3 ст. л.;
мука - 4 ст. л.;
крахмал - 1 ст. л.;
яйца - 2 шт.;
соль - 1 щепотка;
сахар - 2 ст. л.;
мандарины - 4 шт.
Приготовление вкусных сырников с мандаринами
1. В первую очередь необходимо взбить творог с яйцами, сахаром и солью. Затем в полученную массу добавляют манку и просеянную муку. Тесту следует дать настояться примерно 20 минут.
2. Фрукты очищаются, а дольки нарезаются на несколько частей. После этого их посыпают крахмалом и добавляют в тесто.
3. Далее формируем сырники. Перед жаркой их желательно обвалять в муке.
4. Готовить сырники нужно на заранее разогретой сковороде с маслом.
5. Перед подачей блюдо можно украсить сахарной пудрой и свежими фруктами.
Приятного аппетита!
