Как приготовить ароматные сырники с мандаринами: идеальный завтрак

Еда и рецепты
Дата публикации: 17.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как приготовить ароматные сырники с мандаринами: идеальный завтрак

Сырники — это популярное блюдо для завтрака, которое нравится многим. При этом его можно легко разнообразить.

 

Достаточно добавить немного фруктов. В зимний период стоит включить в рецепт кусочки сочных мандаринов.

Ингредиенты

творог - 300 г;
манка - 3 ст. л.;
мука - 4 ст. л.;
крахмал - 1 ст. л.;
яйца - 2 шт.;
соль - 1 щепотка;
сахар - 2 ст. л.;
мандарины - 4 шт.

Приготовление вкусных сырников с мандаринами

1. В первую очередь необходимо взбить творог с яйцами, сахаром и солью. Затем в полученную массу добавляют манку и просеянную муку. Тесту следует дать настояться примерно 20 минут.

2. Фрукты очищаются, а дольки нарезаются на несколько частей. После этого их посыпают крахмалом и добавляют в тесто.

3. Далее формируем сырники. Перед жаркой их желательно обвалять в муке.

4. Готовить сырники нужно на заранее разогретой сковороде с маслом.

5. Перед подачей блюдо можно украсить сахарной пудрой и свежими фруктами.

Приятного аппетита!

