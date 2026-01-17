Сырники — это популярное блюдо для завтрака, которое нравится многим. При этом его можно легко разнообразить.

Достаточно добавить немного фруктов. В зимний период стоит включить в рецепт кусочки сочных мандаринов.

Ингредиенты

творог - 300 г;

манка - 3 ст. л.;

мука - 4 ст. л.;

крахмал - 1 ст. л.;

яйца - 2 шт.;

соль - 1 щепотка;

сахар - 2 ст. л.;

мандарины - 4 шт.

Приготовление вкусных сырников с мандаринами

1. В первую очередь необходимо взбить творог с яйцами, сахаром и солью. Затем в полученную массу добавляют манку и просеянную муку. Тесту следует дать настояться примерно 20 минут.

2. Фрукты очищаются, а дольки нарезаются на несколько частей. После этого их посыпают крахмалом и добавляют в тесто.

3. Далее формируем сырники. Перед жаркой их желательно обвалять в муке.

4. Готовить сырники нужно на заранее разогретой сковороде с маслом.

5. Перед подачей блюдо можно украсить сахарной пудрой и свежими фруктами.

Приятного аппетита!