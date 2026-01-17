Необычная интерпретация привычного блюда. Однажды мы решили порадовать себя на завтрак бутербродами со шпротами. Открыв банку, я была разочарована: в ней оказались мелкие и неаппетитные рыбки, половина из которых была поломана. Хотя на вкус шпроты были неплохими, их внешний вид оставлял желать лучшего. Тогда мне пришла в голову идея спрятать эти неприметные рыбки в конвертики из лаваша. Мужу так понравились эти конвертики, что он даже облизал пальцы.

Лаваш тонкий - 2 г

Яйца - 3 шт.

Твёрдый сыр - 100 г

Шпроты (1 маленькая банка) - 180 г

Чеснок (большой) - 1 зубчик

Укроп - 1 ст. л.

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Растительное масло (для жарки)

Приготовление:

Время приготовления: 30 мин

1. Начнем с подготовки начинки для конвертиков из лаваша. Сначала отвариваем яйца, затем очищаем их от скорлупы и натираем на крупной терке.

2. Далее берем сыр — подойдет любой, даже плавленный или смесь твердых и плавленых сыров. Натираем его на мелкой терке.

3. Чеснок разделяем на зубчики, очищаем 1-2 из них от шелухи. Натираем чеснок на мелкой терке или выдавливаем через чеснокодавку.

4. Укроп (или любую другую зелень) промываем и мелко нарезаем.

5. В миске соединяем сыр, яйца, зелень и чеснок. Добавляем соль и перец по вкусу. Хорошо перемешиваем. Для лучшей связки можно добавить ложку майонеза, но я использовала пару ложек масла из-под шпрот. Даже без добавок начинка хорошо держит форму в готовых конвертиках, так как сыр расплавится.

6. Лаваш нарезаем на квадраты.

7. Берем один квадрат лаваша, в центр кладем столовую ложку начинки. Сверху выкладываем две рыбки шпрот. Загибаем края и закручиваем лаваш, формируя конвертик с начинкой внутри.

8. Обжариваем конвертики из лаваша на растительном масле с обеих сторон.

Эти конвертики получаются очень вкусными и хрустящими, по вкусу напоминают любимые многими бутерброды со шпротами, только вместо хлеба используется лаваш. Это оригинально и не стыдно предложить гостям.

Кроме того, таким образом можно замаскировать не самые удачные шпроты. Вместо них можно использовать шпротный паштет, который значительно дешевле.

Наиболее вкусными эти конвертики будут горячими, только что приготовленными. В холодном виде они тоже хороши, но лаваш теряет хрусткость.

Кулинария — это искусство, так что творите и фантазируйте! Приятного аппетита!

Источник: hallen-bunny