Сыр богат белком, но подходит ли он тем, кто хочет похудеть? Есть важный аспект, который многие упускают из виду.

Если ваша цель не только избавиться от лишних килограммов, но и обрести стройную, рельефную фигуру, то белки играют ключевую роль. Во-первых, белки являются основным строительным материалом для мышечной массы. Во-вторых, нехватка белка в рационе может привести к отекам и визуальному увеличению веса, отмечает Doctorpiter. Кроме того, белок способствует длительному ощущению сытости, что помогает избежать переедания.

Тем не менее, важно помнить о мере. Существует белковый продукт, который мы часто употребляем неправильно, что может привести к набору веса. Диетологи Тэмми и Лисси Лакатос предостерегают: будьте внимательны с сыром.

Сыр — это тоже еда

В сыре действительно содержится много белка, однако основная часть калорий поступает из жира. Поэтому, если вы хотите получать белок исключительно из сыра, существует множество более питательных и менее калорийных альтернатив с высоким содержанием этого макронутриента.

Тем не менее, основная причина, по которой сыр может способствовать набору веса, заключается в том, что мы часто не воспринимаем его как полноценный продукт. Например, вы можете съесть куриную грудку на обед и считать это полноценным приемом пищи, в то время как сыр зачастую воспринимается как легкий перекус.

Некоторые добавляют сыр в качестве соуса или приправы к различным блюдам, не учитывая его калорийность. Для сравнения: чтобы получить 30 граммов чистого белка, вам потребуется около 100 граммов куриной грудки, что составит всего 163 калории. В то же время, 200 граммов моцареллы обеспечат такое же количество белка, но уже 560 калорий, пишет ETNT.

Привычка не учитывать такой калорийный продукт, как сыр, при планировании рациона может стать причиной длительных трудностей с похудением.

Полезные свойства сыра

Несомненно, сыр обладает множеством достоинств. В его составе присутствуют витамины группы В, а также витамины А, С, Е и РР. Он богат кальцием, необходимым для крепких костей, здоровых зубов и ногтей. Наличие жира также можно считать положительным моментом, так как без жиров наш организм не может функционировать. Сыр содержит аминокислоту триптофан, которая способствует выработке серотонина — гормона счастья. Этот продукт также полезен для пищеварительной системы.

Исследования показывают, что умеренное потребление сыра может снизить риск развития болезни Альцгеймера и сахарного диабета второго типа.

Поэтому, если у вас нет противопоказаний и сыр вам нравится, наслаждайтесь им. Главное — не переусердствовать, особенно если вы находитесь в процессе похудения. Не забывайте, что сыр не должен быть единственным источником белка в вашем рационе. Обратите внимание на бобовые, орехи, рыбу и птицу.

Людям с такими диагнозами стоит полностью отказаться от сыра:

* гипертония;

* болезни почек;

* мигрень.