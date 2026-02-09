Baltijas balss logotype
Почему сыр может способствовать набору веса — объясняют диетологи

Еда и рецепты
Дата публикации: 09.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему сыр может способствовать набору веса — объясняют диетологи

Сыр богат белком, но подходит ли он тем, кто хочет похудеть? Есть важный аспект, который многие упускают из виду.

 

Если ваша цель не только избавиться от лишних килограммов, но и обрести стройную, рельефную фигуру, то белки играют ключевую роль. Во-первых, белки являются основным строительным материалом для мышечной массы. Во-вторых, нехватка белка в рационе может привести к отекам и визуальному увеличению веса, отмечает Doctorpiter. Кроме того, белок способствует длительному ощущению сытости, что помогает избежать переедания.

Тем не менее, важно помнить о мере. Существует белковый продукт, который мы часто употребляем неправильно, что может привести к набору веса. Диетологи Тэмми и Лисси Лакатос предостерегают: будьте внимательны с сыром.

Сыр — это тоже еда

В сыре действительно содержится много белка, однако основная часть калорий поступает из жира. Поэтому, если вы хотите получать белок исключительно из сыра, существует множество более питательных и менее калорийных альтернатив с высоким содержанием этого макронутриента.

Тем не менее, основная причина, по которой сыр может способствовать набору веса, заключается в том, что мы часто не воспринимаем его как полноценный продукт. Например, вы можете съесть куриную грудку на обед и считать это полноценным приемом пищи, в то время как сыр зачастую воспринимается как легкий перекус.

Некоторые добавляют сыр в качестве соуса или приправы к различным блюдам, не учитывая его калорийность. Для сравнения: чтобы получить 30 граммов чистого белка, вам потребуется около 100 граммов куриной грудки, что составит всего 163 калории. В то же время, 200 граммов моцареллы обеспечат такое же количество белка, но уже 560 калорий, пишет ETNT.

Привычка не учитывать такой калорийный продукт, как сыр, при планировании рациона может стать причиной длительных трудностей с похудением.

Полезные свойства сыра

Несомненно, сыр обладает множеством достоинств. В его составе присутствуют витамины группы В, а также витамины А, С, Е и РР. Он богат кальцием, необходимым для крепких костей, здоровых зубов и ногтей. Наличие жира также можно считать положительным моментом, так как без жиров наш организм не может функционировать. Сыр содержит аминокислоту триптофан, которая способствует выработке серотонина — гормона счастья. Этот продукт также полезен для пищеварительной системы.

Исследования показывают, что умеренное потребление сыра может снизить риск развития болезни Альцгеймера и сахарного диабета второго типа.

Поэтому, если у вас нет противопоказаний и сыр вам нравится, наслаждайтесь им. Главное — не переусердствовать, особенно если вы находитесь в процессе похудения. Не забывайте, что сыр не должен быть единственным источником белка в вашем рационе. Обратите внимание на бобовые, орехи, рыбу и птицу.

Людям с такими диагнозами стоит полностью отказаться от сыра:

* гипертония;

* болезни почек;

* мигрень.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
