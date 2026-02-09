Разнообразие в рационе — одно из ключевых правил здорового питания. Поэтому помимо красного мяса и птицы стоит чаще включать в меню субпродукты, которые содержат множество полезных веществ.

Некоторые люди категорически не приемлют субпродукты, другие же просто не осознают их ценность и часто игнорируют на прилавках магазинов. Однако на самом деле субпродукты изобилуют витаминами и полезными элементами, как отмечает Doctorpiter. Порой их содержание даже превышает таковое в мясе.

Эксперты подчеркивают, что важно правильно подбирать гарнир как к мясным, так и к субпродуктам. Оптимально сочетать животный белок с растительным в пропорции 50/50 — например, с бобовыми, крупами, грибами или орехами.

Какие субпродукты помогут восполнить запасы железа и витаминов группы В?

1. Печень

Печень является источником железа и витамина В12, что способствует профилактике и лечению анемии.

Кроме того, она способствует наращиванию мышечной массы благодаря своему богатому аминокислотному составу.

Из печени животных и птиц готовят нежные паштеты, рагу, пироги и даже «торты». Чтобы убрать горечь, печень перед приготовлением замачивают в воде или молоке, а также очищают от пленок.

2. Язык

Наибольшую пищевую ценность представляют говяжий и телячий языки.

Этот продукт можно считать диетическим: он богат белками, а содержание жиров в нем минимально. Также язык содержит много железа и витаминов группы В.

Чтобы улучшить вкус, специалисты рекомендуют замочить язык в воде на час перед варкой, а затем очистить от загрязнений. Варить его следует 2-4 часа. После этого его можно добавлять в салаты или на бутерброды, а также подавать с гарниром.

3. Говяжье сердце

Сердце содержит в шесть раз больше витаминов группы В, чем сама говядина, а железа в нем в 1,5 раза больше.

Перед приготовлением рекомендуется вымочить сердце в холодной воде в течение 2-3 часов, а затем варить 1,5 часа, меняя воду каждые полчаса. Этот субпродукт можно не только отваривать, но и тушить, запекать или жарить.

4. Куриные сердечки

Они богаты витаминами А, РР и группы В, а также содержат фосфор, калий, магний, железо, цинк и медь. В готовом виде куриные сердечки обладают приятным вкусом, который многим нравится.

Перед приготовлением сырые сердечки нужно тщательно промыть, удалить сгустки крови и срезать жир. Их можно добавлять в супы, тушить в сметанном соусе или даже готовить шашлыки.

5. Почки

Говяжьи почки богаты цинком, который поддерживает иммунитет, а также витаминами группы В. Свиные почки содержат серу, магний, калий и фосфор.

Перед готовкой почки рекомендуется вымочить в холодной воде в течение 2-3 часов. Затем их нужно дважды довести до кипения, каждый раз промывая. После этого почки заливают водой и варят около часа. Из них готовят солянки, рассольники и запеканки, однако их не следует смешивать с другими субпродуктами из-за специфического запаха.