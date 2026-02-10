Baltijas balss logotype
10 немолочных источников кальция 0 370

Еда и рецепты
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: 10 немолочных источников кальция

«Как можно получать необходимый кальций без молочных продуктов?» — этот вопрос волнует многих, стремящихся к здоровому образу жизни.

 

На самом деле, нет нужды прибегать к добавкам, размером с пилюлю для лошадей, ведь существует множество способов получать достаточное количество кальция из немолочных источников.

Кальций является самым распространённым элементом в организме человека. Девяносто девять процентов этого минерала находится в костях и зубах, обеспечивая их прочность.

Согласно рекомендациям медицинских организаций, взрослому человеку требуется от 1000 до 1300 мг кальция в день. Для женщин в период беременности и лактации эта норма немного выше.

Вы, вероятно, сразу вспомнили о китайской капусте, зелени и, возможно, о миндале как о немолочных источниках кальция, но на самом деле их гораздо больше.

Спаржевая фасоль (черноглазковый горошек): Этот продукт не только богат кальцием, но и содержит калий, фолиевую кислоту и другие полезные вещества.

Брокколи: Приготовленная на пару брокколи — отличный источник кальция, её также можно добавлять в салаты в сыром виде.

Каши: Обогащённые минералами готовые к употреблению каши могут содержать от 236 до 1043 миллиграммов кальция (обязательно проверяйте состав на упаковке, чтобы избежать вариантов с высоким содержанием сахара).

Патока: Одна столовая ложка патоки содержит 3.5 миллиграмма железа, 172 миллиграмма кальция и 47 калорий. Используйте патоку вместо сиропа или сахара, чтобы повысить потребление кальция и железа. В патоке кальция даже больше, чем в молоке.

Овсянка: Овсянка — это полезный для сердца продукт, с которого стоит начинать утро, и она также содержит значительное количество кальция. Один пакетик быстрого приготовления овсянки содержит около ста миллиграммов кальция.

Апельсиновый сок: Многие фрукты, включая апельсины, являются источниками кальция.

Соевое молоко: Обогащённое кальцием соевое молоко содержит 368 миллиграммов кальция на чашку.

Тофу: Половина чашки тофу содержит 253 миллиграмма кальция и всего лишь 88 калорий.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

