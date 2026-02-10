Китайский Новый год — это время семейных встреч. В этот период в Поднебесной отмечают приход весны, свадебные торжества, и все члены семьи собираются в родном доме. В данном разделе нашего сайта представлены разнообразные рецепты традиционных китайских новогодних блюд, которые подаются в эту праздничную ночь. Тем, кто хочет прикоснуться к китайским традициям, будет интересно узнать, что каждое блюдо на столе имеет свой смысл и символизирует что-то положительное.

Китайские новогодние пельмени цзяоцзы с зеленым луком

Китайский Новый год — это время, когда семьи собираются вместе. В этот период в стране отмечают приход весны, свадебные торжества, и все родственники съезжаются в родной дом.

Пельмени цзяоцзы — это традиционное блюдо, которое обязательно присутствует на новогоднем столе. Начинка состоит из свиного мяса и капусты.

Ингредиенты

Количество порций: 3

Мука - 500 г

Свиной фарш - 450 г

Вода - 300 мл

Капуста пекинская - 250 г

Имбирь свежий - 60 г

Соевый соус - 3 ст.л.

Зеленый лук

Перец черный молотый

Соль

Приготовление

Время приготовления: 1 час 30 минут

ШАГ 1

Просейте муку, добавьте воду и соль, замесите тесто для пельменей. Дайте ему постоять под салфеткой.

ШАГ 2

Приготовьте начинку из свиного фарша, измельченного имбиря, китайской капусты и зеленого лука.

ШАГ 3

Добавьте соевый соус, специи и растительное масло. Хорошо перемешайте.

ШАГ 4

Сформируйте из теста колбаски, нарежьте их, слепите шарики и раскатайте.

ШАГ 5

Выложите начинку, поднимите края теста и сложите их, как цветок.

ШАГ 6

Отварите в подсоленной воде или приготовьте на пару.

СОВЕТ

Украсьте пельмени нарезанным острым перцем.

Как и в Китае, в Японии на праздничном столе обязательно должна быть длинная лапша, символизирующая долгую и счастливую жизнь. Однако здесь на Новый год предпочитают гречневую лапшу соба вместо пшеничной.

Гречневая лапша соба с курицей и овощами

Количество порций: 3

Это не просто аппетитная и яркая миска с гречневой лапшой соба. Нежные кусочки курицы, морковь, кабачки и сладкий перец, быстро обжаренные на сковороде, вместе с соусом из простых ингредиентов делают это блюдо идеальным. Приготовление займет всего 20-25 минут.

Ингредиенты

Филе бедра курицы - 200 г

Гречневая лапша "Soba" - 150 г

Лук репчатый - 100 г

Кабачки свежие - 100 г

Сладкий перец - 100 г

Морковь - 70 г

Зеленый лук - 10 г

Чеснок - 2 зубчика

Соевый соус - 5 ст.л.

Масло растительное - 2,5 ст.л.

Рисовый уксус - 1 ст.л.

Сахар - 1 ст.л.

Кунжутные семечки - 2 ч.л.

Кунжутное масло - 1 ч.л.

Перец черный молотый - 1/2 ч.л.

Соль - 1/2 ч.л.

Имбирь молотый - 1/3 ч.л.

Острый соус чили - по вкусу

Вода - 2 л

Вам понадобятся

Сковорода или вок

Кастрюля

Разделочная доска

Миска для соуса

Приготовление гречневой лапши соба с курицей и овощами

1. Нарежьте репчатый лук перьями или полукольцами, морковь крупной соломкой, кабачок и болгарский перец брусочками толщиной 1 см, а филе бедра курицы — полосками толщиной 1 см.

2. В кипящей подсоленной воде отварите гречневую лапшу согласно инструкции на упаковке. После готовности слейте воду.

3. В небольшой миске смешайте соевый соус, рисовый уксус, острый чили соус и сахар, хорошо перемешайте.

4. Разогрейте сковороду на сильном огне с 1 ст.л. растительного масла и обжарьте курицу, помешивая, в течение 4 минут.

5. Переложите обжаренную курицу в миску.

6. В сковороду добавьте 1,5 ст.л. растительного масла, кабачки и обжаривайте, помешивая, на сильном огне 2 минуты.

7. Добавьте нарезанную морковь и продолжайте обжаривать, помешивая, еще 1 минуту.

8. Затем добавьте репчатый лук и обжаривайте, помешивая, 1 минуту на сильном огне.

9. Введите сладкий перец и обжаривайте все овощи еще 2 минуты, помешивая.

10. В сковороду добавьте измельченный чеснок, черный молотый перец и молотый имбирь, хорошо перемешайте и обжаривайте 1 минуту на сильном огне.

11. Затем влейте приготовленный соус, перемешайте, убавьте огонь до минимума и добавьте курицу, тщательно перемешайте.

12. В сковороду добавьте лапшу, перемешайте, добавьте нарезанный зеленый лук, обжаренные кунжутные семечки и кунжутное масло, тщательно перемешайте все ингредиенты и выключите плиту.

13. Подавайте гречневую лапшу соба с курицей и овощами горячей или в качестве салата, предварительно охладив.