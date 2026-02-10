Китайский Новый год — это время семейных встреч. В этот период в Поднебесной отмечают приход весны, свадебные торжества, и все члены семьи собираются в родном доме. В данном разделе нашего сайта представлены разнообразные рецепты традиционных китайских новогодних блюд, которые подаются в эту праздничную ночь. Тем, кто хочет прикоснуться к китайским традициям, будет интересно узнать, что каждое блюдо на столе имеет свой смысл и символизирует что-то положительное.
Китайские новогодние пельмени цзяоцзы с зеленым луком
Пельмени цзяоцзы — это традиционное блюдо, которое обязательно присутствует на новогоднем столе. Начинка состоит из свиного мяса и капусты.
Ингредиенты
Количество порций: 3
Мука - 500 г
Свиной фарш - 450 г
Вода - 300 мл
Капуста пекинская - 250 г
Имбирь свежий - 60 г
Соевый соус - 3 ст.л.
Зеленый лук
Перец черный молотый
Соль
Приготовление
Время приготовления: 1 час 30 минут
ШАГ 1
Просейте муку, добавьте воду и соль, замесите тесто для пельменей. Дайте ему постоять под салфеткой.
ШАГ 2
Приготовьте начинку из свиного фарша, измельченного имбиря, китайской капусты и зеленого лука.
ШАГ 3
Добавьте соевый соус, специи и растительное масло. Хорошо перемешайте.
ШАГ 4
Сформируйте из теста колбаски, нарежьте их, слепите шарики и раскатайте.
ШАГ 5
Выложите начинку, поднимите края теста и сложите их, как цветок.
ШАГ 6
Отварите в подсоленной воде или приготовьте на пару.
СОВЕТ
Украсьте пельмени нарезанным острым перцем.
Как и в Китае, в Японии на праздничном столе обязательно должна быть длинная лапша, символизирующая долгую и счастливую жизнь. Однако здесь на Новый год предпочитают гречневую лапшу соба вместо пшеничной.
Гречневая лапша соба с курицей и овощами
Количество порций: 3
Это не просто аппетитная и яркая миска с гречневой лапшой соба. Нежные кусочки курицы, морковь, кабачки и сладкий перец, быстро обжаренные на сковороде, вместе с соусом из простых ингредиентов делают это блюдо идеальным. Приготовление займет всего 20-25 минут.
Ингредиенты
Филе бедра курицы - 200 г
Гречневая лапша "Soba" - 150 г
Лук репчатый - 100 г
Кабачки свежие - 100 г
Сладкий перец - 100 г
Морковь - 70 г
Зеленый лук - 10 г
Чеснок - 2 зубчика
Соевый соус - 5 ст.л.
Масло растительное - 2,5 ст.л.
Рисовый уксус - 1 ст.л.
Сахар - 1 ст.л.
Кунжутные семечки - 2 ч.л.
Кунжутное масло - 1 ч.л.
Перец черный молотый - 1/2 ч.л.
Соль - 1/2 ч.л.
Имбирь молотый - 1/3 ч.л.
Острый соус чили - по вкусу
Вода - 2 л
Вам понадобятся
Сковорода или вок
Кастрюля
Разделочная доска
Миска для соуса
Приготовление гречневой лапши соба с курицей и овощами
1. Нарежьте репчатый лук перьями или полукольцами, морковь крупной соломкой, кабачок и болгарский перец брусочками толщиной 1 см, а филе бедра курицы — полосками толщиной 1 см.
2. В кипящей подсоленной воде отварите гречневую лапшу согласно инструкции на упаковке. После готовности слейте воду.
3. В небольшой миске смешайте соевый соус, рисовый уксус, острый чили соус и сахар, хорошо перемешайте.
4. Разогрейте сковороду на сильном огне с 1 ст.л. растительного масла и обжарьте курицу, помешивая, в течение 4 минут.
5. Переложите обжаренную курицу в миску.
6. В сковороду добавьте 1,5 ст.л. растительного масла, кабачки и обжаривайте, помешивая, на сильном огне 2 минуты.
7. Добавьте нарезанную морковь и продолжайте обжаривать, помешивая, еще 1 минуту.
8. Затем добавьте репчатый лук и обжаривайте, помешивая, 1 минуту на сильном огне.
9. Введите сладкий перец и обжаривайте все овощи еще 2 минуты, помешивая.
10. В сковороду добавьте измельченный чеснок, черный молотый перец и молотый имбирь, хорошо перемешайте и обжаривайте 1 минуту на сильном огне.
11. Затем влейте приготовленный соус, перемешайте, убавьте огонь до минимума и добавьте курицу, тщательно перемешайте.
12. В сковороду добавьте лапшу, перемешайте, добавьте нарезанный зеленый лук, обжаренные кунжутные семечки и кунжутное масло, тщательно перемешайте все ингредиенты и выключите плиту.
13. Подавайте гречневую лапшу соба с курицей и овощами горячей или в качестве салата, предварительно охладив.
