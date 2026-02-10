Baltijas balss logotype
Почему креветки становятся «резиновыми»: 3 основные ошибки в приготовлении

Еда и рецепты
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему креветки становятся «резиновыми»: 3 основные ошибки в приготовлении

Предлагаем советы по правильному приготовлению креветок.

 

Креветки — это не только дорогой, но и очень вкусный продукт. Тем не менее, если их неправильно приготовить, они могут оказаться «резиновыми» на вкус. Об этом рассказали эксперты на Pixelinform.

Избыточное время варки

Наиболее частая причина, по которой креветки становятся резиновыми, — это избыточное время варки. Многие полагают, что чем дольше продукт готовится, тем он становится мягче и безопаснее. Однако это правило не применимо к креветкам. Их не следует варить более 5 минут, иначе они потеряют свою нежность и вкус.

Неправильные методы приготовления

Еще одной причиной резиновой текстуры креветок может быть неправильный метод их приготовления. Если вы опустили креветки в холодную воду и оставили их в кастрюле после варки, они, скорее всего, также станут жесткими. Это связано с тем, что белок в мясе креветки быстро сворачивается, начиная с температуры 40 градусов.

Использование готового продукта

Кроме того, вы могли варить уже готовые креветки. Большинство креветок, которые можно купить в магазинах, уже прошли предварительную варку. Чтобы убедиться в свежести креветок, обращайте внимание на их цвет. Свежие креветки обычно серые, в то время как вареные имеют розовый или красный оттенок.

Следуйте следующим рекомендациям:

* Используйте только свежие креветки.

* Не переваривайте креветки. Время их приготовления зависит от размера, но в среднем составляет 5 минут.

* Варите креветки в кипящей воде.

* Не оставляйте креветки в кастрюле после варки.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
