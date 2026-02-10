Почему стоит полюбить хурму?

В числе популярных зимних фруктов хурма выделяется своим ярким оранжевым цветом и насыщенным вкусом. Однако нельзя сказать, что она пользуется всеобщей любовью, как отмечает kubnews. На самом деле, количество её поклонников и тех, кто её не любит, примерно одинаково.

И это большая ошибка. По словам диетолога Оксаны Дмитренко, хурма определенно заслуживает внимания. Она может порадовать не только своим вкусом, но и положительным воздействием на здоровье.

- В хурме содержится много клетчатки, полезной для желудочно-кишечного тракта. Благодаря этому чувство насыщения возникает уже после первого плода. Кроме того, у любителей хурмы, как правило, нет проблем с работой кишечника, - подчеркивает эксперт по питанию.

Антиоксиданты, содержащиеся в ароматной мякоти, способствуют замедлению процессов старения и замедляют развитие онкологических заболеваний.

Высокое содержание бета-каротина в хурме делает её незаменимой для улучшения зрения. Так что, если вам надоело есть морковь круглый год, зимой вы можете обойтись без неё. По мнению ученых, полезных для глаз веществ в этом зимнем фрукте даже больше, чем в моркови.

Поклонники хурмы имеют больше шансов пережить зиму без серьезных заболеваний, так как этот плод богат витамином С и йодом, которые укрепляют иммунную систему.

Кроме того, по словам диетолога, регулярное употребление хурмы способствует нормализации кровяного давления и ускоряет заживление кожи после травм или порезов.

Кому стоит ограничить потребление хурмы?

Несмотря на множество полезных свойств, хурму не следует употреблять в неограниченных количествах всем, кто этого желает. Медик подчеркивает, что из-за высокой калорийности и содержания глюкозы зимний фрукт лучше избегать людям с сахарным диабетом и тем, кто страдает от избыточного веса.