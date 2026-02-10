Baltijas balss logotype
Ученые доказали, что умеренное употребление мяса менее вредно для экологии, чем веганство

Еда и рецепты
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ученые доказали, что умеренное употребление мяса менее вредно для экологии, чем веганство

Люди, которые отдают предпочтение отказу от продуктов животного происхождения, известные как веганы, зачастую убеждены, что они также помогают защитить экологию посредством уменьшения масштабов животноводства, которое является одним из самых больших источников парниковых газов.

Однако научная работа Эми Траугер из американского Университета штата Джорджия, свидетельствует, что веганство может наносить больше вреда планете, чем кажется. Исследование опубликовал Journal of Political Ecology.

В частности, в ходе своих изысканий специалист выяснила, что многие богатые белком продукты, используемые веганами в качестве замены продуктов животного происхождения выращиваются в южных странах, а именно в Индии, Малайзии и Нигерии. Отмечается, что для производства подобного рода продуктов каждый год подвергаются вырубке большие участки лесов, а также такие производства могут быть связаны с нарушением прав человека.

Исследовательница также указала, что далеко не все формы животноводства губительны для окружающей среды. Работа Траугер гласит, что в случае снижения потребления животноводческой продукции малые местные хозяйства, у которых короткие цепочки поставок, могли бы облегчить контроль за соблюдением прав животных и работников сотрудниками правоохранительных органов и зоозащитниками.

По мнению ученой, посредством снижения наносимого вреда животным в сельскохозяйственной сфере, веганы неумышленно вредят обитателям вырубаемых лесов и жителям бедных стран.

Читайте нас также:
#права человека #сельское хозяйство #экология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

