Мы расскажем, как правильно хранить основные источники витаминов, чтобы продлить их свежесть.

Ошибки в хранении овощей и фруктов

Овощи и фрукты являются важными компонентами сбалансированного и здорового питания. Они насыщают организм необходимыми питательными веществами, такими как витамины, минералы и клетчатка. Неправильное хранение может привести к быстрому ухудшению качества продуктов, как отмечает aussiedlerbote.de. Витамины особенно уязвимы к изменениям температуры и света, поэтому важно избегать распространенных ошибок в их хранении.

Температура и влажность воздуха играют ключевую роль в сохранении свежести продуктов. Многие люди хранят фрукты и овощи в холодильнике, не задумываясь о последствиях.

Например, плоды, произрастающие в южных регионах, лучше всего сохранять при температуре от 8 до 13 градусов. Если они окажутся в более холодном месте, то могут потерять до 70 процентов своих витаминов всего за два дня.

Кроме того, витамины крайне чувствительны к свету. Поэтому фрукты и овощи, которые не находятся в холодильнике, следует хранить в темном месте.

Ошибки в хранении овощей

Правильное хранение овощей помогает сохранить их свежесть и безопасность для употребления. Некоторые из них требуют хранения в холодильнике, другие — должны созреть перед этим, а третьи лучше оставить при комнатной температуре или в сухом прохладном месте.

Как сохранить свежесть зелени

Листовая зелень дольше остается свежей, если ее промыть и завернуть в бумажное полотенце. В таком виде ее можно поместить в контейнер или герметичный пакет, а затем в холодильник. Этот метод подходит для зеленого салата, бок-чой, швейцарского мангольда, петрушки, укропа и шпината.

Даже если вы покупаете предварительно вымытую зелень, рекомендуется снова промыть ее по возвращении домой. Чем быстрее она окажется в холодильнике, тем дольше сохранит свежесть.

Хранение спаржи

Спаржу лучше хранить в холодильнике, при этом стебли должны оставаться влажными. Для этого их можно обернуть влажным бумажным полотенцем или поставить вертикально в емкость с водой.

Хранение тыквы и корнеплодов

Тыкву и корнеплоды следует хранить в прохладном, темном и сухом месте, но холодильник для этого не подходит. Лучше всего разместить их в шкафу или, если есть, в погребе. Так можно сохранить чеснок, лук, картофель, ямс и тыкву.

Хранение помидоров

Чтобы помидоры оставались вкусными, их следует хранить при комнатной температуре, вдали от прямых солнечных лучей. Это способствует равномерному созреванию. Как только они достигнут нужной спелости, их можно поместить в холодильник.

Как долго хранятся консервированные овощи?

Консервированные овощи можно хранить от 1 до 2 лет. Рекомендуется пометить банку датой, чтобы отслеживать, как долго она находится в вашем шкафу. Однако закрутки, которые не были повреждены и хранились должным образом, остаются безопасными для употребления даже после истечения этого срока.

Заморозьте овощи, если не можете их съесть сразу

Замораживание овощей в домашних условиях — это быстрый и простой способ сохранить питательные вещества и наслаждаться вкусом летних овощей в течение всего года.

Большинство овощей необходимо бланшировать перед замораживанием. Это означает, что нужно отварить целые или нарезанные кусочки овощей в течение 1-2 минут, а затем сразу поместить в ледяную воду, чтобы остановить процесс приготовления. Это поможет избежать обгорания в морозильной камере. Замороженные овощи можно хранить до года.

Замораживание не рекомендуется для артишоков, бельгийского эндивия, баклажанов, салатной зелени, картофеля (кроме пюре), редьки, ростков и сладкого картофеля.

Ошибки в хранении фруктов

Правильное хранение фруктов поможет сохранить их свежими и вкусными на более длительный срок.

Большинство свежих фруктов, таких как яблоки, ягоды и виноград, дольше сохранятся, если их хранить в оригинальной упаковке. Оптимальное место для них — дверца холодильника.

Ягоды могут храниться в холодильнике около недели. Рекомендуется употреблять их как можно скорее, чтобы избежать порчи.

Полиэтиленовые пакеты с маленькими вентиляционными отверстиями помогают дольше сохранять фрукты свежими, позволяя влаге испаряться. Они идеально подходят для винограда, черники, вишни или клубники.

Интересный факт: яблоки ускоряют созревание других фруктов и овощей. Поэтому их лучше хранить отдельно от остальных плодов.

Совет по экономии времени: хотите, чтобы некоторые из ваших фруктов быстрее созрели? Поместите их в бумажный пакет с яблоком или бананом. Эти фрукты выделяют газ, который способствует созреванию других.

Какие фрукты следует хранить в холодильнике?

Фрукты, которые должны дозревать: абрикосы, авокадо, гуава, киви, манго, дыни, нектарины, папайя, персики, бананы и сливы. Как только они достигнут нужной спелости, их можно помещать в холодильник.

Можно ли хранить фрукты в погребе или темном шкафу?

Фрукты, такие как яблоки, могут храниться в прохладном, сухом и темном месте. Подойдут как погреб, так и темный шкаф. Срок хранения составляет около шести месяцев, в зависимости от температуры и влажности помещения.

Заморозьте фрукты, если не можете их съесть сразу

Большинство фруктов можно заморозить. Это отличный способ наслаждаться спелыми фруктами в течение всего года. Замороженные фрукты идеально подходят для смузи, добавления в горячие хлопья, использования в кексах и быстром хлебе, смешивания с йогуртом или приготовления фруктового соуса для блинов и вафель. Большинство фруктов могут храниться в морозильной камере до одного года.