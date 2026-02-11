О полезных свойствах печени трески говорили еще в древности, когда Авиценна в первом веке нашей эры отметил её ценность. Сегодня, спустя две тысячи лет, этот продукт остается востребованным и любимым во всем мире, а в России печень трески считается одним из самых доступных и полезных продуктов. Поэтому не включать её в свой рацион, хотя бы иногда, было бы настоящим преступлением против здоровья и красоты!

Печень трески играет важную роль в рационе беременных женщин и детей, поддерживая здоровье будущей матери и малыша. Этот продукт способствует развитию интеллекта и повышению мозговой активности у детей, особенно рекомендуется его употребление в осенне-зимний период и весной.

С печенью трески можно приготовить множество блюд, но наиболее популярными являются салаты.

Начнем с самого простого рецепта салата из печени трески, который можно назвать базовым.

Простой салат из печени трески без майонеза

Ингредиенты:

по 2 вареных яйца и луковицы,

1 банка консервированной печени трески,

соль.

Приготовление простого салата с печенью трески

Очистите вареные яйца и мелко нарежьте их, лук также измельчите и обжарьте на сковороде до мягкости.

Извлеките печень трески из банки, размять её вилкой, добавьте лук и яйца, полейте заливкой из консервов, перемешайте и при необходимости подсолите перед подачей на стол.

Это самый простой вариант салата с печенью трески. В рецепт можно добавить такие ингредиенты, как зеленый лук, свежие огурцы и помидоры, соленые или маринованные огурцы, вареный картофель, морковь, зеленый горошек, лимонный сок и многое другое.

Экспериментируйте, подбирая сочетания по своему вкусу! А теперь перейдем к другим интересным вариантам салатов с более сложной рецептурой.

Салат из печени трески с сельдереем

Ингредиенты:

400 г свежего огурца,

300 г консервированной печени трески в масле,

2 стебля сельдерея,

2 вареных яйца,

укроп,

соль.

Приготовление:

Мелко нарежьте яйца (можно разрезать их на половинки).

Обсушите печень трески бумажной салфеткой от масла.

Очистите огурцы и нарежьте их некрупными кусочками.

Соедините все ингредиенты, заправьте салат маслом от консервов по желанию или оставьте без заправки, перемешайте и подавайте.

Салат с печенью трески «Пикантный»

Ингредиенты:

250 г консервированной печени трески,

150 г сыра,

3 зубчика чеснока,

3 яйца,

зелень,

соль.

Приготовление:

Отделите белки вареных яиц от желтков. Растереть желтки с маслом от консервов, добавьте давленый чеснок и рубленую зелень.

Мелко нарежьте яичные белки, смешайте с тертым на крупной терке сыром и размятой печенью трески.

Заправьте салат соусом из растертых желтков с чесноком и посыпьте зеленью.

Салат из печени трески с орехами





Ингредиенты:

90 г твердого сыра,

1 банка печени трески,

1 огурец,

2,5 ст.л. фундука,

2 ст.л. сметаны,

укроп,

соль.

Салат из печени трески с соевым соусом



Ингредиенты:

340 г помидоров,

260 г печени трески,

50 г зеленого лука,

3 редиски,

3 свежих огурца,

соевый соус,

перец,

соль.

Приготовление:

Мелко нарежьте печень трески, очистите помидоры от кожицы и нарежьте их небольшими кусочками, редиску также нарежьте.

На средней терке натрите огурцы, мелко порубите зеленый лук.

Смешайте все подготовленные ингредиенты, поперчите, посолите, сбрызните соевым соусом, перемешайте салат и подавайте к столу.

Овощной салат с печенью трески



Ингредиенты:

280 г вареного картофеля,

250 г печени трески,

140 г маринованных огурчиков,

80 г вареной моркови,

75 г репчатого лука,

3 ст.л. оливкового масла,

соль.

Приготовление:

Разомните вилкой или мелко нарежьте печень трески, картофель и огурчики нарежьте кубиками, натрите морковь на средней терке, мелко порубите лук.

Соедините все ингредиенты, полейте оливковым маслом, посолите и перемешайте.

Морковь для этого салата можно использовать как в отварном, так и в свежем виде.

И, наконец, последний салат в нашей подборке — самый многокомпонентный по составу.

Салат с печенью трески, китайской капустой, фасолью и горчичной заправкой



Ингредиенты:

85 г китайской капусты,

20 маслин без косточек,

5 перепелиных яиц,

2-3 вареных картофеля,

2 зубчика чеснока,

1 банка печени трески,

луковица,

болгарский перец,

помидор,

консервированная фасоль,

сок лимона,

петрушка,

горчица,

специи, соль.

Приготовление:

Мелко нарежьте печень трески, картофель, лук и яйца.

Разрежьте маслины пополам, сладкий перец и китайскую капусту нарежьте тонкой соломкой, помидоры — ломтиками.

Пропустите чеснок через пресс, порубите петрушку и соедините все подготовленные продукты.

Смешайте сок лимона с горчицей, солью и специями, полейте салат, перемешайте и подавайте к столу.

Все салаты с печенью трески, в том числе и без майонеза, прекрасно подойдут для праздничного стола благодаря своим великолепным вкусовым качествам.

Тем не менее, стоит помнить, что такие салаты достаточно калорийны, поэтому их потребление следует контролировать.

Готовьте эти салаты, чтобы разнообразить свой рацион с печенью трески, и оставайтесь красивыми и здоровыми!

Приятного аппетита!