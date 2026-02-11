Baltijas balss logotype
Шеф-повар раскрыл секреты идеального приготовления куриного мяса 0 544

Еда и рецепты
Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Шеф-повар раскрыл секреты идеального приготовления куриного мяса

Каждая часть курицы требует своих уникальных методов приготовления

 

Для приверженцев здорового образа жизни оптимальным способом приготовления курицы станет ее варка.

Как правильно отварить сочную куриную грудку?

Шеф-повар Игорь Литовков утверждает, что куриное мясо является одним из самых полезных видов мяса. Однако, чтобы это утверждение имело под собой основание, продукт необходимо правильно готовить.

Вряд ли кто-то сможет оспорить, что курица, запеченная до хрустящей корочки с кофейным оттенком, не может считаться полезной.

- Наиболее полезная часть курицы - это грудка. Лучший способ ее приготовления - варка, - подчеркивает эксперт. Он делится рекомендациями, как достичь идеального баланса вкуса и качества.

Не забывайте о соли

Тем, кто внимательно следит за своей фигурой и спортсменам, вариант просто отварить грудку с кожицей и овощами может не подойти.

Сделать мясо диетическим, при этом нежным и вкусным, можно, следуя следующим правилам:

* Варите грудку в небольшом количестве воды: 500 мл на 200 г мяса.

* Варите, накрыв кастрюлю крышкой, чтобы уменьшить испарение воды.

* Не помещайте сырую грудку в холодную воду, а сначала доведите воду до кипения и аккуратно положите туда кусок мяса.

* Перед началом варки добавьте в воду половину чайной ложки соли.

* Варите курицу не более 25-30 минут.

Если вы будете следовать этим рекомендациям, то вкус привычного продукта вас приятно удивит. Более того, мясо можно не только подавать с гарниром, таким как рис или гречка, но и использовать для приготовления салатов. Результат вас точно порадует!

Оставить комментарий

