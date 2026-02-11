Для приверженцев здорового образа жизни оптимальным способом приготовления курицы станет ее варка.

Как правильно отварить сочную куриную грудку?

Шеф-повар Игорь Литовков утверждает, что куриное мясо является одним из самых полезных видов мяса. Однако, чтобы это утверждение имело под собой основание, продукт необходимо правильно готовить.

Вряд ли кто-то сможет оспорить, что курица, запеченная до хрустящей корочки с кофейным оттенком, не может считаться полезной.

- Наиболее полезная часть курицы - это грудка. Лучший способ ее приготовления - варка, - подчеркивает эксперт. Он делится рекомендациями, как достичь идеального баланса вкуса и качества.

Не забывайте о соли

Тем, кто внимательно следит за своей фигурой и спортсменам, вариант просто отварить грудку с кожицей и овощами может не подойти.

Сделать мясо диетическим, при этом нежным и вкусным, можно, следуя следующим правилам:

* Варите грудку в небольшом количестве воды: 500 мл на 200 г мяса.

* Варите, накрыв кастрюлю крышкой, чтобы уменьшить испарение воды.

* Не помещайте сырую грудку в холодную воду, а сначала доведите воду до кипения и аккуратно положите туда кусок мяса.

* Перед началом варки добавьте в воду половину чайной ложки соли.

* Варите курицу не более 25-30 минут.

Если вы будете следовать этим рекомендациям, то вкус привычного продукта вас приятно удивит. Более того, мясо можно не только подавать с гарниром, таким как рис или гречка, но и использовать для приготовления салатов. Результат вас точно порадует!