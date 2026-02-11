Когда камни в почках начинают проявлять себя, человек испытывает сильные болевые ощущения. Если консервативные методы лечения оказываются неэффективными, может потребоваться операция. Эндокринолог рассказала о продуктах, которые могут способствовать образованию камней.

Согласно статистическим данным, мужчины чаще страдают от мочекаменной болезни, чем женщины. Причины возникновения этого недуга у обеих групп схожи — это вредные привычки, образ жизни, наследственность и неправильное питание, сообщает Doctorpiter. При этом человек может даже не подозревать о наличии камней в почках, пока они не начнут двигаться.

В такой ситуации возникает сильная боль, которую трудно снять обезболивающими. Врачи не всегда рекомендуют операцию: иногда размер камня позволяет обойтись без хирургического вмешательства, и специалисты ждут, когда он выйдет самостоятельно.

Чтобы предотвратить образование камней, необходимо внимательно следить за своими привычками, особенно в отношении питания.

Зухра Павлова, эндокринолог, доктор медицинских наук

По словам эндокринолога Зухры Павловой, наиболее часто в почках формируются оксалатные камни (примерно 75% случаев). Далее идут фосфатные камни (10-12%) и камни, основанные на мочевой кислоте (13-15%).

«Для образования оксалатных камней необходимо, чтобы моча была закисленной. Это обеспечивается мочевой кислотой. Чем меньше мы пьем воды, тем кислее становится моча — следовательно, возрастает риск образования камней», — пояснила врач.

Поэтому крайне важно пить чистую воду и приучить себя к этой полезной привычке. Кроме того, следует избегать продуктов, опасных для почек. В их число входят:

* газированные и сладкие напитки;

* чай и кофе в больших количествах (учтите, что 4-5 чашек этих напитков в день — это уже превышение нормы);

* соки (в них содержится много сахара и других вредных веществ);

* зелень — шпинат и щавель (их можно употреблять, но не каждый день и не в больших количествах);

* чрезмерное употребление белковых продуктов также нежелательно, среди самых «опасных» — грецкие орехи, натуральный йогурт, фасоль, тунец, тофу;

* шоколад в больших количествах;

* избыток фруктов и ягод;

* пиво;

* субпродукты — печень, почки, языки и паштеты.

Если у вас повышен уровень мочевой кислоты, лучше исключить мясные бульоны, отмечает эндокринолог. В целом супы полезны, но мясные — не очень. Бульон лучше не употреблять, даже куриный.

Важно: не стоит полностью отказываться от фруктов, субпродуктов и шоколада. В них есть своя польза, главное — не переедать. Чтобы сохранить здоровье, помните, что рацион должен быть разнообразным: чем больше в нем будет различных продуктов, тем лучше.