Заплесневелый продукт можно заметить не сразу, и в этом случае высока вероятность случайного употребления его в пищу. Насколько это опасно?

На вопрос о последствиях случайного употребления плесневелого продукта ответила врач-диетолог Елена Тихомирова в интервью. Она отметила, что последствия зависят от двух факторов: состояния иммунной системы и объема проглоченной плесени.

Тихомирова пояснила, что для здорового человека с нормально функционирующей иммунной системой случайное употребление небольшого кусочка плесневелого хлеба не будет опасным. Иммунная реакция и агрессивная среда желудочного сока справятся с плесенью.

Однако, если в организм попадает значительное количество плесени, и иммунитет ослаблен, это может привести к отравлению токсинами, содержащимися в плесени, вплоть до серьезных состояний и даже летального исхода. Врач перечислила симптомы, которые могут возникнуть при интоксикации плесенью:

* тошнота и рвота,

* головная боль,

* повышение температуры.

Кроме того, Тихомирова указала на группы людей с пониженным иммунитетом, отметив, что «это пожилые люди, люди с ожирением и те, кто страдает от хронических заболеваний».

Организм таких людей может не справиться с перевариванием плесени.

Источник: fithacker