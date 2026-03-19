Почему белок так важен в рационе?

Белок играет ключевую роль в питании каждого человека. Он необходим для формирования и восстановления клеток, а также для поддержания нормального обмена веществ и функционирования внутренних органов.

На протяжении многих лет считалось, что основными источниками белка являются молочные продукты, мясо, рыба и яйца. Это действительно так, однако нельзя утверждать, что другие продукты не могут эффективно помочь в устранении дефицита белка.

Врач-диетолог Оксана Дмитренко поделилась информацией о том, в каких продуктах содержится значительное количество растительного белка. Ее рекомендации могут быть полезны тем, кто решил стать вегетарианцем или по медицинским показаниям вынужден ограничить потребление животного белка.

Наилучшие источники растительного белка

По словам эксперта в области питания, белок можно получить из пяти групп продуктов:

* бобовые - нут, фасоль, горох, чечевица, соя

* орехи - грецкие, фундук, миндаль, кешью, арахис

* злаковые - гречка, рис, киноа

* авокадо

* семена - подсолнечника, тыквы, льняные.

- Растительный белок легко усваивается организмом. Однако не стоит сосредотачиваться на одном продукте. Гораздо полезнее разнообразить свой рацион, что позволит не только восполнить дефицит белка, но и обогатить организм другими важными веществами, такими как витамины и минералы, - отмечает диетолог.