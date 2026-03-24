У каждой хозяйки, безусловно, есть свои кулинарные секреты. Сегодня мы расскажем о самых интересных хитростях, которые могут пригодиться вам на кухне!
15 кулинарных рекомендаций
№1. Как удалить кожицу с помидора.
Снять кожицу с помидора очень просто, если воспользоваться следующим методом. Сначала сделайте небольшой крестообразный надрез на плоде. Затем ошпарьте его кипятком. Теперь кожицу можно легко удалить.
№2. Как правильно приготовить баклажаны?
Баклажаны имеют горьковатый вкус, но избавиться от этой горечи несложно. Нарежьте баклажан вдоль на пластинки толщиной 1-2 см и поместите их в миску с подсоленной водой на 20-30 минут. Вот и все!
№3. Как быстро довести воду до кипения.
Чтобы ускорить процесс кипячения, добавьте в воду ложку соли и накройте кастрюлю крышкой.
№4. Как подготовить деревянные шпажки?
Чтобы шпажки не горели на углях или костре, замочите их в воде за полчаса до приготовления, чтобы они хорошо впитали влагу.
№5. Как правильно готовить котлеты.
Не добавляйте в фарш яичный белок, так как при жарке он сворачивается и сжимает мясо, что приводит к потере сока и сухости котлет. Для сочности добавьте в фарш натертый на мелкой терке картофель (1 картофелина на 1 кг фарша).
№6. Как добиться корочки на птице.
Чтобы получить аппетитную корочку, смажьте птицу сметаной перед запеканием.
№7. Как правильно солить супы.
Мясной суп следует солить за полчаса до окончания приготовления, тогда как рыбный суп лучше посолить сразу.
№8. Как варить макароны.
Макароны и подобные изделия помещайте в кипящую воду на среднем огне. Если макароны не самого высокого качества, добавьте в кастрюлю чайную ложку растительного масла, чтобы они не слипались. Готовность макарон проверяйте в процессе варки.
№9. Как правильно варить овощи.
Кислота замедляет процесс варки овощей, поэтому можно использовать не только лимонную кислоту, но и томатную пасту. Добавляйте их, когда остальные овощи почти готовы.
№10. Как вымачивать соленую сельдь?
Если мякоть сельди мягкая и рыхлая, вымачивайте ее в холодном крепком чае, который придаст мясу плотность. Если мякоть плотная, лучше использовать молоко, чтобы сделать мясо более нежным.
№11. Как заправить суп сырым яйцом.
Яйцо, добавляемое в суп, не свернется, если предварительно взбить его с небольшим количеством холодного молока.
№12. В какую воду помещать мясо?
Поскольку в кипящей воде мясо быстро сворачивается, полезные вещества остаются в нем. Для получения насыщенного бульона помещайте мясо в холодную воду.
№13. Как избавиться от кислого вкуса творога.
Чтобы убрать кислый вкус творога, залейте его свежим молоком в пропорции 1:1 и через час откиньте на марлю.
№14. Как предотвратить потемнение фасоли.
Чтобы фасоль не потемнела при варке, готовьте ее в открытой кастрюле.
№15. Как сделать жареный картофель хрустящим.
Чтобы жареный картофель получился хрустящим, бросайте его в сковороду с хорошо разогретым маслом, а сам картофель перед жаркой обсушите. Солите картофель в конце приготовления.
