У каждой хозяйки, безусловно, есть свои кулинарные секреты. Сегодня мы расскажем о самых интересных хитростях, которые могут пригодиться вам на кухне!

15 кулинарных рекомендаций

№1. Как удалить кожицу с помидора.

Снять кожицу с помидора очень просто, если воспользоваться следующим методом. Сначала сделайте небольшой крестообразный надрез на плоде. Затем ошпарьте его кипятком. Теперь кожицу можно легко удалить.

№2. Как правильно приготовить баклажаны?

Баклажаны имеют горьковатый вкус, но избавиться от этой горечи несложно. Нарежьте баклажан вдоль на пластинки толщиной 1-2 см и поместите их в миску с подсоленной водой на 20-30 минут. Вот и все!

№3. Как быстро довести воду до кипения.

Чтобы ускорить процесс кипячения, добавьте в воду ложку соли и накройте кастрюлю крышкой.

№4. Как подготовить деревянные шпажки?

Чтобы шпажки не горели на углях или костре, замочите их в воде за полчаса до приготовления, чтобы они хорошо впитали влагу.

№5. Как правильно готовить котлеты.

Не добавляйте в фарш яичный белок, так как при жарке он сворачивается и сжимает мясо, что приводит к потере сока и сухости котлет. Для сочности добавьте в фарш натертый на мелкой терке картофель (1 картофелина на 1 кг фарша).

№6. Как добиться корочки на птице.

Чтобы получить аппетитную корочку, смажьте птицу сметаной перед запеканием.

№7. Как правильно солить супы.

Мясной суп следует солить за полчаса до окончания приготовления, тогда как рыбный суп лучше посолить сразу.

№8. Как варить макароны.

Макароны и подобные изделия помещайте в кипящую воду на среднем огне. Если макароны не самого высокого качества, добавьте в кастрюлю чайную ложку растительного масла, чтобы они не слипались. Готовность макарон проверяйте в процессе варки.

№9. Как правильно варить овощи.

Кислота замедляет процесс варки овощей, поэтому можно использовать не только лимонную кислоту, но и томатную пасту. Добавляйте их, когда остальные овощи почти готовы.

№10. Как вымачивать соленую сельдь?

Если мякоть сельди мягкая и рыхлая, вымачивайте ее в холодном крепком чае, который придаст мясу плотность. Если мякоть плотная, лучше использовать молоко, чтобы сделать мясо более нежным.

№11. Как заправить суп сырым яйцом.

Яйцо, добавляемое в суп, не свернется, если предварительно взбить его с небольшим количеством холодного молока.

№12. В какую воду помещать мясо?

Поскольку в кипящей воде мясо быстро сворачивается, полезные вещества остаются в нем. Для получения насыщенного бульона помещайте мясо в холодную воду.

№13. Как избавиться от кислого вкуса творога.

Чтобы убрать кислый вкус творога, залейте его свежим молоком в пропорции 1:1 и через час откиньте на марлю.

№14. Как предотвратить потемнение фасоли.

Чтобы фасоль не потемнела при варке, готовьте ее в открытой кастрюле.

№15. Как сделать жареный картофель хрустящим.

Чтобы жареный картофель получился хрустящим, бросайте его в сковороду с хорошо разогретым маслом, а сам картофель перед жаркой обсушите. Солите картофель в конце приготовления.

Источник: e-w-e.one