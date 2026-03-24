Важно не только учитывать, что мы едим на завтрак, обед и ужин, но и обращать внимание на способы приготовления этих блюд. Улучшить здоровье и фигуру можно, не отказываясь от привычной порции.

Один из наиболее распространенных методов, способствующих снижению веса, заключается в питании по принципу тарелки. Суть проста и логична: половину тарелки должны занимать овощи, четверть — белки, а оставшаяся четверть — сложные углеводы.

Тем не менее, даже такое полезное и сытное блюдо можно легко испортить, пишет Doctorpiter. Сделать это очень просто — достаточно обильно посолить еду. По словам Амелии Лейк, профессора кафедры общественного здравоохранения в Университете Тиссайд, многие даже не осознают, как часто они добавляют соль. Чем больше соли в пище, тем выше риск развития гипертонии, ожирения и других заболеваний.

Ученые провели эксперимент, в котором следили за тем, сколько соли добавляют в уже готовую еду и как часто люди берут солонку в руки. Выяснилось, что во время приготовления популярной приправы в пище более чем достаточно. Однако большинство людей привыкли щедро досаливать блюда. Это приводит к лишним калориям и всплеску голода (вспомните, как хочется съесть больше чипсов или картошки фри).

В результате эксперты решили применить одну хитрость — уменьшить количество отверстий в солонке. Этот трюк оказался эффективным! Наблюдения показали, что большинство людей даже не заметили, что в еду стало попадать значительно меньше соли.

Попробуйте заменить свою солонку — можно приобрести новую или просто поменять крышку. Эта хитрость поможет избежать пересаливания еды в процессе приготовления, а также избавит вас от щедрого досола уже готовых блюд.

Помните, что избыток соли в организме задерживает воду. Сначала появляются отеки, которые могут стать причиной увеличения цифр на весах. Далее — больше. Метаболизм замедляется, и все чаще калории откладываются в «жировое депо». При этом вы можете не есть больше шоколада и печенья, но обильно солить суп и котлеты — в этом случае вес тоже будет увеличиваться.