Один из самых распространенных напитков способен облегчить головную боль напряжения или мигрень, утверждают специалисты. Главное — знать, какой именно чай заваривать, иначе неприятные ощущения могут только усилиться.

Когда речь заходит о чае и головной боли, вывод кажется парадоксальным: этот напиток может выступать как средством, так и причиной дискомфорта, сообщает Doctorpiter. Дело в том, что разные виды чая содержат различное количество кофеина. Если его употребить в избытке, это может привести к резкому упадку сил, апатии и даже головной боли.

Кроме того, в чае присутствуют танины — природные химические вещества, которые находятся в коре деревьев, фруктах, семенах и некоторых чайных листьях. Если у человека повышенная чувствительность к танинам или он выпил слишком много чая за день, это также может стать причиной головной боли.

Еще одно вещество, заслуживающее внимания, — гистамин. Это соединение содержится в различных продуктах и напитках, включая красное вино, кефир и чайный гриб. Гистамин вызывает расширение сосудов, увеличивает их проницаемость и активирует окончания болевых нервов, что запускает острый воспалительный ответ.

Точно сказать, сколько чашек чая может спровоцировать головную боль, невозможно. Это индивидуально, поэтому стоит ориентироваться на собственные ощущения.

Тем не менее, по словам диетолога Маши Дэвис, некоторые виды чая чаще становятся причиной головной боли, особенно при чрезмерном употреблении.

К таким чаям относятся:

* матча,

* крепкий черный чай,

* молочный улун,

* черный чай с бергамотом.

Существуют также чаи, которые способствуют расслаблению нервной системы — это помогает снять головную боль и напряжение.

В этот список входят:

* мятный чай,

* лавандовый чай,

* чай с ромашкой,

* имбирный чай,

* чай с куркумой.

«Следует учитывать, что индивидуальная реакция на чай может варьироваться, и то, что подходит одному человеку, может не подойти другому. Например, если вы принимаете лекарства, некоторые травяные чаи могут ухудшить усвоение активных компонентов. Все нюансы вам должен объяснить лечащий врач», — заключила диетолог.