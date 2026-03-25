Правило перекуса: диетолог объясняет, почему важно есть каждые 4 часа

Дата публикации: 25.03.2026
Сколько раз в день следует питаться? Три или шесть? Мнений по этому вопросу много. Диетолог делится мнением о том, почему так важно есть каждые 4 часа и какие продукты лучше выбирать для перекусов.

 

Как часто нужно есть в течение дня?

Универсального ответа на этот вопрос не существует — все зависит от состояния здоровья. Например, при гастрите и ожирении рекомендуется дробное питание. В первом случае оно помогает избежать так называемой голодной секреции, а во втором — способствует уменьшению объема желудка.

Тем не менее, есть и такие люди, которым лучше питаться 3-4 раза в день. К ним относятся те, у кого слишком частые приемы пищи могут вызывать инсулинорезистентность, что, в свою очередь, приводит к набору лишнего веса. Поэтому важно обратиться к врачу для подбора индивидуального режима питания, как отмечает medikforum.

Однако для большинства людей дробное питание оказывается более полезным — для обмена веществ, работы желудочно-кишечного тракта и борьбы с лишним весом.

Что выбрать для перекусов между основными приемами пищи?

Основная ошибка тех, кто часто перекусывает, заключается в том, что они выбирают простые углеводы — булочки, конфеты, батончики.

«Отличным вариантом станет контейнер с домашней едой, в котором будет овощной салат и кусок отварного или запеченного с чесноком и специями мяса. Если это невозможно, по пути на работу загляните в магазин и купите нежирный йогурт или сыр с жирностью не более 20% — это хороший источник кальция. Также подойдут орехи, сухофрукты или свежие несладкие фрукты», — рассказывает Алла Погожева, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания, биотехнологий и безопасности пищи.

