Чтобы достичь стройной фигуры, важно включать в рацион больше свежих овощей и фруктов, насыщенных витаминами.

Питание для поддержания фигуры

Не секрет, что для достижения стройного тела и крепкого здоровья необходимо пересмотреть свои привычки в питании, рацион и режим дня. Лежа на диване и наслаждаясь любимыми лакомствами, избавиться от лишнего веса и уменьшить объемы в области живота и бедер не получится.

Тем не менее, как мужчины, так и женщины стремятся к красивой фигуре. О том, как достичь этой цели без строгих диет и изнурительных тренировок, рассказала диетолог Марина Сорокина.

- Чтобы ваше отражение в зеркале всегда радовало, нужно начать с основ — пересмотреть свой рацион. В первую очередь стоит исключить жареные, острые и соленые продукты, а также сладости промышленного производства, алкоголь и сладкие газированные напитки. Вместо этого следует увеличить потребление свежих овощей и фруктов, а также натурального мяса, а не колбас, - отмечает специалист.

Диетолог также подчеркнула, что важно увеличить долю продуктов, богатых антиоксидантами, витаминами и минералами. Именно они играют ключевую роль в поддержании здоровья и стройности тела.

Семь продуктов, которые помогут вам не набрать вес

Марина Сорокина выделила продукты, которые помогут сохранить вашу талию стройной, а здоровье — на зависть окружающим.

Орехи. Это ценный источник жирных кислот, магния, цинка, меди, селена, калия, фосфора, клетчатки, а также витаминов Е, А и B₂. Особенно полезными являются грецкие, миндальные и кешью.

Яйца. Они содержат много полезного протеина, холестерина и белка, необходимых для нормального функционирования организма. Чтобы извлечь максимальную пользу из этого продукта, яйца лучше варить, а не жарить на масле.

Авокадо. Этот популярный продукт не только способствует снижению веса (при умеренном потреблении), но и очищает сосуды от холестериновых бляшек. Кроме того, он является источником полезных жирных кислот, благодаря которым ваша кожа будет выглядеть свежей и здоровой до старости.

Грибы. Лучше всего употреблять лесные грибы — подосиновики, белые, лисички — так как в них содержится больше антиоксидантов и полезных веществ. Однако вполне допустимо готовить вкусные и полезные блюда из шампиньонов и вешенок, которые также помогают предотвратить развитие рака и активизируют процесс пищеварения.

Помидоры. По словам диетолога Сорокиной, для получения суточной нормы витаминов А и С, необходимых для активизации кроветворения и защиты от инфекций, достаточно ежедневно съедать хотя бы один помидор.

Фасоль. Как и все бобовые, она положительно влияет на работу пищеварительной системы и активизирует обмен веществ. Марина Сорокина рекомендует обязательно включать фасоль в рацион тем, кто стремится похудеть.

Морковь. Для тех, кто мечтает о красивых волосах и остром зрении, этот овощ следует употреблять ежедневно. В качестве приятного бонуса — активный метаболизм, увлажненная кожа и отличная память.