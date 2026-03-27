Интервальное голодание может увеличить риск летального исхода от инсульта и инфаркта на 91%

Дата публикации: 27.03.2026
Некоторые люди стремятся сбросить вес, прибегая к интервальному голоданию. Результаты действительно впечатляют, однако последние исследования ученых вызывают опасения: данный метод может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

 

Интервальное голодание (ИГ) — одна из самых популярных тенденций в области диетологии, сообщает Doctorpiter. Этот метод используется для похудения, улучшения здоровья и упрощения образа жизни. Суть его заключается в том, что часть суток вы едите, а в другую — только пьете воду. При этом интервалы могут варьироваться.

Например, человек может следовать схеме 12:12, что подразумевает 12 часов, когда можно есть все, что угодно, и 12 часов, когда разрешено только пить воду. Есть также схема 20:4, которая предполагает строгие ограничения, так как голодать придется почти целый день. Однако наиболее распространенной является схема 16:8, при которой еда разрешена в течение 8 часов, а оставшееся время — только вода.

Ученые провели обширное исследование, результаты которого были представлены на научных сессиях по эпидемиологии и профилактике здорового образа жизни в Чикаго. Эксперты установили, что люди, практикующие интервальное голодание по схеме 16:8, на 91% чаще умирали от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто этого не делал.

Исследование проводилось на протяжении 17 лет, в течение которых наблюдали за добровольцами. В эксперименте участвовали 20 тысяч человек со средним возрастом 49 лет, которые предоставляли данные о своем здоровье, питании и образе жизни.

Основные выводы ученых:

* потребление пищи в течение менее 8 часов в сутки увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний и смертности на 91%;

* если у человека уже имеются сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе и он потребляет всю дневную норму еды менее чем за 10 часов, риск сердечно-сосудистых заболеваний возрастает на 66%;

* риск летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний также увеличивался у людей с сердечными патологиями и/или раком, практикующих интервальное голодание.

Ученые полагают, что ограниченное по времени питание может иметь краткосрочные преимущества, но также и долгосрочные негативные последствия. Однако эксперты признают, что для более глубокого понимания этой темы необходимы дополнительные исследования. Например, у работы есть одно значительное ограничение: вся информация о питании добровольцев фиксировалась исключительно по их словам.

После завершения всех необходимых экспертных проверок, ученые планируют опубликовать результаты исследования в одном из научных журналов.

Читайте нас также:
