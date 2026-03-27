Уникальное, невероятно вкусное и сытное блюдо! Этот рецепт удивит ваших гостей. Лаваш-пицца - это просто вкусно, исчезает в мгновение ока! Пицца без теста! Заливная пицца.

Ингредиенты:

лаваш

куриное филе - 1 шт.

грибы с луком жареные (в сыром виде 600 г плюс 2 луковицы)

помидоры - 2 шт.

зелень по желанию

сыр - 300 г

соль, перец по вкусу

сливки - 1 стакан

яйца 3-4 шт.

1. Начнем с приготовления начинки. Куриное филе нарезаем на мелкие кубики. Грибы обжариваем с луком на растительном масле до готовности, добавляем соль и перец по вкусу.

2. Сыр натираем на крупной терке.

3. Помидоры нарезаем тонкими полукольцами.

4. Для заливки яйца смешиваем со сливками и добавляем соль.

5. Для сборки пирога используем форму для выпекания, которую застилаем пергаментом. Можно смазать небольшим количеством растительного масла. Выкладываем один лист лаваша, при необходимости подрезаем его по размеру.

6. Поливаем лист лаваша сливочной заливкой. Выкладываем курицу, посыпаем солью, специями и сыром.

7. Накрываем еще одним листом лаваша и поливаем заливкой. Теперь выкладываем грибы и немного сыра.

8. Накрываем листом лаваша и выкладываем помидоры. Можно посыпать зеленью по вкусу и добавить заливку.

9. Завершающим слоем станет еще один лист лаваша, также можно использовать обрезки, если они есть. Выливаем остатки заливки и посыпаем сыром.

10. Отправляем в духовку при температуре 180° на 30 минут.

Источник: mediasole