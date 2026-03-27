Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лаваш-пицца за полчаса 0 140

Еда и рецепты
Дата публикации: 27.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лаваш-пицца за полчаса

Уникальное, невероятно вкусное и сытное блюдо! Этот рецепт удивит ваших гостей. Лаваш-пицца - это просто вкусно, исчезает в мгновение ока! Пицца без теста! Заливная пицца.

 

Ингредиенты:

лаваш
куриное филе - 1 шт.
грибы с луком жареные (в сыром виде 600 г плюс 2 луковицы)
помидоры - 2 шт.
зелень по желанию
сыр - 300 г
соль, перец по вкусу
сливки - 1 стакан
яйца 3-4 шт.

1. Начнем с приготовления начинки. Куриное филе нарезаем на мелкие кубики. Грибы обжариваем с луком на растительном масле до готовности, добавляем соль и перец по вкусу.

2. Сыр натираем на крупной терке.

3. Помидоры нарезаем тонкими полукольцами.

4. Для заливки яйца смешиваем со сливками и добавляем соль.

5. Для сборки пирога используем форму для выпекания, которую застилаем пергаментом. Можно смазать небольшим количеством растительного масла. Выкладываем один лист лаваша, при необходимости подрезаем его по размеру.

6. Поливаем лист лаваша сливочной заливкой. Выкладываем курицу, посыпаем солью, специями и сыром.

7. Накрываем еще одним листом лаваша и поливаем заливкой. Теперь выкладываем грибы и немного сыра.

8. Накрываем листом лаваша и выкладываем помидоры. Можно посыпать зеленью по вкусу и добавить заливку.

9. Завершающим слоем станет еще один лист лаваша, также можно использовать обрезки, если они есть. Выливаем остатки заливки и посыпаем сыром.

10. Отправляем в духовку при температуре 180° на 30 минут.

Источник: mediasole

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео