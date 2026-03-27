Задумывались ли вы, почему, например, манго, купленное в супермаркете, продолжает созревать у вас дома и становится мягче и сочнее, в то время как клубника начинает покрываться плесенью? Это явление имеет научное объяснение.

Кстати, сорванные фрукты могут дозревать даже быстрее, чем те, что висят на дереве! В чем же заключается этот интересный факт?

Процесс созревания фруктов и овощей — это довольно сложное явление. Он происходит благодаря синтезу этилена, природного растительного гормона, который влияет на рост, развитие и созревание плодов, сообщает TechInsider. Этот газ вырабатывается самим плодом, поэтому ему вовсе не обязательно оставаться на ветке до последнего.

Но почему одни фрукты способны дозревать, а другие — нет? Ответ кроется в их классификации: они делятся на климактерические и неклимактерические.

Климактерические фрукты

Эти фрукты выделяют значительное количество этилена даже после сбора урожая: при недостатке влаги их выделение усиливается. Если к незрелым фруктам положить хотя бы один спелый, созревание остальных значительно ускорится, так как спелый плод вырабатывает еще больше этилена.

Как правило, такие фрукты собирают недозревшими. В процессе транспортировки они продолжают созревать, а если этого времени недостаточно, то они дозревают и на полках магазинов, и у покупателей дома. Срывать спелые климактерические фрукты невыгодно, так как они могут испортиться до доставки в магазин.

Незрелые климактерические фрукты созревают быстрее после сбора, что связано с увеличением выработки этилена благодаря большему поступлению кислорода к плоду.

Климактерические фрукты:

* бананы;

* авокадо;

* персики;

* манго;

* киви;

* абрикосы;

* сливы;

* яблоки;

* груши;

* дыни.

Неклимактерические фрукты

Эти фрукты должны оставаться на дереве до полного созревания, так как их созревание зависит не от выработки этилена, а от ряда молекулярных и физиологических процессов, которые приводят к изменению размера, структуры и аромата плода.

После сбора урожая они могут становиться мягче, но это не означает их дозревания, а скорее начало процесса разложения.

Ягоды и другие неклимактерические фрукты следует приобретать в магазине только в спелом виде. А вот на каком этапе созревания покупать климактерические фрукты — это уже зависит от ваших предпочтений.

Неклимактерические фрукты:

* арбузы;

* земляника;

* вишня;

* клубника;

* виноград;

* гранаты;

* черника;

* цитрусы;

* ананасы.