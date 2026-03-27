Задумывались ли вы, почему, например, манго, купленное в супермаркете, продолжает созревать у вас дома и становится мягче и сочнее, в то время как клубника начинает покрываться плесенью? Это явление имеет научное объяснение.
Кстати, сорванные фрукты могут дозревать даже быстрее, чем те, что висят на дереве! В чем же заключается этот интересный факт?
Процесс созревания фруктов и овощей — это довольно сложное явление. Он происходит благодаря синтезу этилена, природного растительного гормона, который влияет на рост, развитие и созревание плодов, сообщает TechInsider. Этот газ вырабатывается самим плодом, поэтому ему вовсе не обязательно оставаться на ветке до последнего.
Но почему одни фрукты способны дозревать, а другие — нет? Ответ кроется в их классификации: они делятся на климактерические и неклимактерические.
Климактерические фрукты
Эти фрукты выделяют значительное количество этилена даже после сбора урожая: при недостатке влаги их выделение усиливается. Если к незрелым фруктам положить хотя бы один спелый, созревание остальных значительно ускорится, так как спелый плод вырабатывает еще больше этилена.
Как правило, такие фрукты собирают недозревшими. В процессе транспортировки они продолжают созревать, а если этого времени недостаточно, то они дозревают и на полках магазинов, и у покупателей дома. Срывать спелые климактерические фрукты невыгодно, так как они могут испортиться до доставки в магазин.
Незрелые климактерические фрукты созревают быстрее после сбора, что связано с увеличением выработки этилена благодаря большему поступлению кислорода к плоду.
Климактерические фрукты:
* бананы;
* авокадо;
* персики;
* манго;
* киви;
* абрикосы;
* сливы;
* яблоки;
* груши;
* дыни.
Неклимактерические фрукты
Эти фрукты должны оставаться на дереве до полного созревания, так как их созревание зависит не от выработки этилена, а от ряда молекулярных и физиологических процессов, которые приводят к изменению размера, структуры и аромата плода.
После сбора урожая они могут становиться мягче, но это не означает их дозревания, а скорее начало процесса разложения.
Ягоды и другие неклимактерические фрукты следует приобретать в магазине только в спелом виде. А вот на каком этапе созревания покупать климактерические фрукты — это уже зависит от ваших предпочтений.
Неклимактерические фрукты:
* арбузы;
* земляника;
* вишня;
* клубника;
* виноград;
* гранаты;
* черника;
* цитрусы;
* ананасы.
