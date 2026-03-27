Этот суп по цвету напоминает томатный, но его вкус гораздо насыщеннее и ярче.
Легкий и аппетитный суп из запеченных овощей станет отличным вариантом для сытного ужина, не нагружая при этом желудок. Рекомендуем попробовать рецепт от кулинарного блогера Тати Чудновой и порадовать себя необычным блюдом.
Суп из запеченных овощей
Ингредиенты:
помидоры – 5-6 шт;
болгарский перец – 1/2 шт;
лук – 1 шт;
чеснок – 4 зубчика;
оливковое масло – 1-2 ст. л;
соль;
перец;
паприка;
сахар;
вода или бульон;
сливки 20% – 100 мл;
хлеб;
моцарелла.
Приготовление:
1. Овощи тщательно промыть, очистить и нарезать крупными кусками. Выложить их в форму, предварительно застеленную пергаментом, добавить щепотку сахара, перца, паприки и чайную ложку соли. Полить оливковым маслом. Запекать овощи в разогретой до 190 градусов духовке в течение 35-40 минут.
2. Запеченные овощи измельчить в пюре с помощью блендера, добавив сок, выделившийся при запекании. При необходимости влить около 100 мл сливок и немного воды или бульона.
3. Подавайте суп с творожным сэндвичем – это невероятное сочетание!
Источник: 1001sovet
