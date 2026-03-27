Этот суп по цвету напоминает томатный, но его вкус гораздо насыщеннее и ярче.

Легкий и аппетитный суп из запеченных овощей станет отличным вариантом для сытного ужина, не нагружая при этом желудок. Рекомендуем попробовать рецепт от кулинарного блогера Тати Чудновой и порадовать себя необычным блюдом.

Суп из запеченных овощей

Ингредиенты:

помидоры – 5-6 шт;

болгарский перец – 1/2 шт;

лук – 1 шт;

чеснок – 4 зубчика;

оливковое масло – 1-2 ст. л;

соль;

перец;

паприка;

сахар;

вода или бульон;

сливки 20% – 100 мл;

хлеб;

моцарелла.

Приготовление:

1. Овощи тщательно промыть, очистить и нарезать крупными кусками. Выложить их в форму, предварительно застеленную пергаментом, добавить щепотку сахара, перца, паприки и чайную ложку соли. Полить оливковым маслом. Запекать овощи в разогретой до 190 градусов духовке в течение 35-40 минут.

2. Запеченные овощи измельчить в пюре с помощью блендера, добавив сок, выделившийся при запекании. При необходимости влить около 100 мл сливок и немного воды или бульона.

3. Подавайте суп с творожным сэндвичем – это невероятное сочетание!

Источник: 1001sovet