Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Весенний суп с запеченными овощами: легкое и ароматное блюдо 0 147

Дата публикации: 27.03.2026
Изображение к статье: Весенний суп с запеченными овощами: легкое и ароматное блюдо

Этот суп по цвету напоминает томатный, но его вкус гораздо насыщеннее и ярче.

 

Легкий и аппетитный суп из запеченных овощей станет отличным вариантом для сытного ужина, не нагружая при этом желудок. Рекомендуем попробовать рецепт от кулинарного блогера Тати Чудновой и порадовать себя необычным блюдом.

Суп из запеченных овощей

Ингредиенты:

помидоры – 5-6 шт;
болгарский перец – 1/2 шт;
лук – 1 шт;
чеснок – 4 зубчика;
оливковое масло – 1-2 ст. л;
соль;
перец;
паприка;
сахар;
вода или бульон;
сливки 20% – 100 мл;
хлеб;
моцарелла.

Приготовление:

1. Овощи тщательно промыть, очистить и нарезать крупными кусками. Выложить их в форму, предварительно застеленную пергаментом, добавить щепотку сахара, перца, паприки и чайную ложку соли. Полить оливковым маслом. Запекать овощи в разогретой до 190 градусов духовке в течение 35-40 минут.

2. Запеченные овощи измельчить в пюре с помощью блендера, добавив сок, выделившийся при запекании. При необходимости влить около 100 мл сливок и немного воды или бульона.

3. Подавайте суп с творожным сэндвичем – это невероятное сочетание!

Источник: 1001sovet

Читайте нас также:
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео