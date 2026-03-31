Кардиолог рассказал, почему каши не следует солить

Дата публикации: 31.03.2026
При правильном приготовлении каша может стать настоящим «лекарством» от холестериновых бляшек.

 

Профессор Шехян отметил, что почти все виды круп, используемые для приготовления каш, содержат множество полезных веществ, включая микроэлементы, укрепляющие сердечно-сосудистую систему. Особенно полезными с точки зрения кардиологии являются овсянка (из цельного овса), пшенная и гречневая каши.

«Правильно приготовленная каша может стать эффективным средством против холестериновых бляшек», — заявил специалист.

Доктор Шехян советует приучать себя к употреблению каш без добавления жиров и масла.

«Каши без масла способствуют очищению сосудов и снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — подчеркнул профессор.

Кроме того, кардиолог Шехян объяснил, почему не следует добавлять соль в каши. По словам эксперта, в составе круп уже присутствуют компоненты, которые могут компенсировать отсутствие соли. При добавлении соли возникает риск потребления ее в избыточном количестве, что нежелательно и вредно для здоровья.

«В крупе содержатся достаточные количества натрия и хлора — основных элементов поваренной соли. Добавляя соль, мы провоцируем задержку жидкости в организме и повышаем риск гипертонии», — отметил кардиолог.

Врач добавил, что улучшить вкус каши без соли можно с помощью натуральных специй. Вместо сливочного масла он рекомендовал использовать растительное, но в умеренных количествах.

