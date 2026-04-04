Первый прием пищи является ключевым, так как он наполняет энергией и помогает избежать лишних перекусов до обеда. Эндокринолог и гастроэнтеролог Диляра Лебедева поделилась простым и вкусным рецептом — это один из ее любимых вариантов для завтрака.
Первый прием пищи наполняет энергией, придаёт силы для выполнения задач и запускает работу желудочно-кишечного тракта. Поэтому стоит отказаться от сладостей, булочек и жирной пищи, оставив их на потом.
Основу правильного завтрака составляют белки, сложные углеводы и полезные жиры. Они помогут вам проснуться и не создадут чувства тяжести в животе. Кроме того, голод не будет вас беспокоить до самого обеда.
«Один из моих любимых завтраков готовится быстро и просто. Он вкусный и идеально подходит для тех, кто следит за фигурой, так как содержит достаточное количество жиров для хорошего желчеоттока. Более того, вы не будете испытывать голод как минимум 6 часов», — отмечает врач.
Рецепт полезного завтрака от врача
Мы будем готовить знакомое блюдо — омлет. Его дополнит тост с авокадо.
Вам понадобятся:
1 яйцо,
пара ломтиков сыра,
бездрожжевой хлеб,
спелое авокадо,
листья любимой зелени,
семечки и орехи.
Для приготовления омлета разбейте яйцо в миску и тщательно взбейте венчиком. Затем выложите смесь на разогретую сковороду и жарьте до готовности. Сверху положите ломтики сыра, которые расплавятся и придадут омлету насыщенный вкус.
Тост готовится также очень просто: отрежьте кусочек хлеба и выложите на него нарезанное авокадо. Украсить можно зеленью, орехами и семечками — выбирайте по своему вкусу.
Вот и всё, вкусный и питательный завтрак готов!
