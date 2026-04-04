Первый прием пищи является ключевым, так как он наполняет энергией и помогает избежать лишних перекусов до обеда. Эндокринолог и гастроэнтеролог Диляра Лебедева поделилась простым и вкусным рецептом — это один из ее любимых вариантов для завтрака.

Первый прием пищи наполняет энергией, придаёт силы для выполнения задач и запускает работу желудочно-кишечного тракта. Поэтому стоит отказаться от сладостей, булочек и жирной пищи, оставив их на потом.

Основу правильного завтрака составляют белки, сложные углеводы и полезные жиры. Они помогут вам проснуться и не создадут чувства тяжести в животе. Кроме того, голод не будет вас беспокоить до самого обеда.

«Один из моих любимых завтраков готовится быстро и просто. Он вкусный и идеально подходит для тех, кто следит за фигурой, так как содержит достаточное количество жиров для хорошего желчеоттока. Более того, вы не будете испытывать голод как минимум 6 часов», — отмечает врач.

Рецепт полезного завтрака от врача

Мы будем готовить знакомое блюдо — омлет. Его дополнит тост с авокадо.

Вам понадобятся:

1 яйцо,

пара ломтиков сыра,

бездрожжевой хлеб,

спелое авокадо,

листья любимой зелени,

семечки и орехи.

Для приготовления омлета разбейте яйцо в миску и тщательно взбейте венчиком. Затем выложите смесь на разогретую сковороду и жарьте до готовности. Сверху положите ломтики сыра, которые расплавятся и придадут омлету насыщенный вкус.

Тост готовится также очень просто: отрежьте кусочек хлеба и выложите на него нарезанное авокадо. Украсить можно зеленью, орехами и семечками — выбирайте по своему вкусу.

Вот и всё, вкусный и питательный завтрак готов!