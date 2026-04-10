Не стоит бояться холестерина, лучше - с ним бороться!

Как известно, сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из основных причин смертности в мире. Более того, такие состояния, как инфаркты и инсульты, стали значительно «молодеть». Поэтому врачи настоятельно рекомендуют всем, независимо от возраста и состояния здоровья, вести здоровый образ жизни и увеличивать потребление продуктов, полезных для сердца и сосудов.

По словам кардиолога Юрия Пикши, оптимально следовать принципам гипохолестериновой диеты. Чем ниже уровень вредного холестерина в крови, тем меньше риск возникновения серьезных заболеваний.

Какие продукты стоит добавить в рацион?

- Я советую увеличить долю натуральных продуктов, таких как морская рыба, овощи и фрукты. При этом готовить их следует с минимальным количеством масла, соли и готовых соусов, - подчеркивает врач.

Таким образом, по мнению кардиолога, для снижения уровня холестерина наиболее эффективны следующие продукты:

* злаки: гречка, рис, пшено

* свежие овощи и фрукты

* жирная морская рыба: скумбрия, сельдь, лосось

* нерафинированные растительные масла: льняное, кукурузное, тыквенное, оливковое

* орехи: фисташки, грецкие, фундук, миндаль, кешью и другие

* мед

* грибы: шампиньоны, лисички, белые

* цитрусовые: лимоны, грейпфруты, апельсины.

Кроме того, регулярные физические нагрузки, такие как зарядка или плавание, также помогут в снижении уровня холестерина в организме.