С началом дачного сезона увеличивается число людей, предпочитающих жарить мясо на углях. Выезды на природу редко обходятся без шашлыков. Однако диетологи предупреждают о возможном вреде таких блюд для здоровья. Они предлагают рекомендации по правильному приготовлению и употреблению шашлыка, чтобы минимизировать его негативное воздействие.

Опасности маринадов

У многих людей есть свои уникальные рецепты маринования мяса. Для приготовления маринадов используются различные ингредиенты. Однако диетологи предупреждают, что наибольшую опасность представляют уксус и майонез. Эти компоненты могут серьезно повредить желудочно-кишечному тракту. При высоких температурах майонез выделяет вредные жиры, а уксус негативно воздействует на слизистую желудка и почки.

Маринад на основе кефира затрудняет усвоение белка и железа. По мнению диетологов, оптимальным вариантом для маринования является гранатовый сок. Он сохраняет питательные свойства мяса, делает его более мягким и не вредит здоровью.

Рекомендации по приготовлению и употреблению шашлыка

Врачи советуют избегать свинины, так как она содержит жир, способствующий повышению уровня «плохого» холестерина в крови. Это мясо требует тщательной прожарки, чтобы исключить риск заражения паразитами. Говядину можно готовить с кровью или долго держать на углях. Пожилым людям рекомендуется отдавать предпочтение рыбе и птице.

Чтобы минимизировать негативное влияние шашлыка на здоровье, диетологи предлагают следующие советы:

* Употребляйте не более 150 граммов мяса в день.

* Для предотвращения переедания выпейте воды или наполните желудок овощами перед едой.

* Ограничьте количество красного мяса, приготовленного на углях, так как частое употребление шашлыка может увеличить риск рака толстой кишки.

* Не оставляйте готовое блюдо вне холодильника на несколько часов, чтобы избежать отравления.

* Избегайте шашлыка с посторонними запахами.

* В качестве гарнира используйте запеченные овощи.