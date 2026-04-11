Что делать, если неожиданно заболело горло и появился кашель? Многие предпочитают использовать народные средства, чтобы избежать воздействия таблеток на организм. Сегодня мы расскажем о пяти домашних помощниках в борьбе с кашлем.

1. МОЛОКО

Несмотря на удивление, на первом месте оказывается молоко, а не чай. Употреблять его следует исключительно в теплом виде — ни горячим, ни холодным. Только так этот напиток способен помочь при кашле. Молоко обладает обволакивающим и смягчающим эффектом, что способствует снятию воспаления в горле. Кроме того, молочная смесь отлично помогает при отхаркивании. Можно смешать молоко с ложкой мёда или сливочного масла. Для любого типа кашля хорошо подойдёт сочетание молока с инжиром.

2. ЧАЙ

Тёплый чай — незаменимый помощник. Он более универсален, чем молоко, так как многие люди имеют непереносимость лактозы. Чай также следует пить в теплом виде, добавляя ложку мёда и лимон. Лимон в этой смеси играет важную роль — он укрепляет иммунитет и действует как противовирусное средство. Мёд, в свою очередь, повышает защитные силы организма и облегчает боль в раздражённом горле. Тёплая смесь способна быстро восстановить здоровье заболевшего.

3. РОМАШКОВЫЙ НАСТОЙ

Этот напиток рекомендуется при сухом, надрывистом кашле. Ромашка обладает противовоспалительными свойствами, что делает её полезной при любом виде кашля. Целебный чай помогает снять раздражение с горла и уменьшить отёки. Для достижения эффекта необходимо ежедневно пить несколько чашек отвара.

4. НАСТОЙ КОРНЯ СОЛОДКИ

Эффективное средство от мокрого кашля. Корень солодки разжижает мокроту, облегчая её отхаркивание. Отвар следует пить ежедневно по нескольку чашек. У него специфический вкус, поэтому настой не стоит делать слишком крепким.

5. СОК БРУСНИКИ

Это проверенный народный метод борьбы с любым видом кашля. Кроме того, сок брусники укрепляет общее состояние здоровья. Для достижения максимального эффекта добавьте в свежевыжатый сок немного мёда. Такую смесь рекомендуется употреблять не более трёх раз в день по 20 мл (одна полная столовая ложка), чтобы избежать аллергии на мёд.