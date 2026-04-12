Не только калории

Многие из нас воспринимают сало как продукт, богатый жирами и калориями. И это действительно так. Однако это не повод полностью отказываться от любимого лакомства. Умеренное потребление сала может принести организму только пользу.

Врач-диетолог Оксана Дмитренко объясняет, почему сало лучше есть, чем полностью его исключать.

- Сало - это не только вкусный, но и полезный продукт. При разумном употреблении оно не вредит фигуре, а может даже способствовать продлению жизни, - подчеркивает специалист.

Свиное сало содержит витамины A, D, E и K. Эти нутриенты необходимы не только для укрепления иммунной системы, но и для нормализации работы внутренних органов, таких как печень, сердце, желудок и кишечник.

Не стоит беспокоиться о повышении уровня холестерина в крови. Хотя насыщенные животные жиры действительно могут быть его источником, в сале их содержание значительно ниже, чем в рафинированных маслах, таких как пальмовое или подсолнечное. Если ограничиться двумя кусочками сала в день, вреда не будет.

Какое количество сала допустимо ежедневно?

Диетолог утверждает, что сало может приносить только пользу, если ежедневно не превышать 40-50 г этого лакомства. Это примерно три кусочка, размером не больше спичечного коробка.

Улучшить вкус и впечатления от сала можно, добавив к нему свежую зелень, чеснок, перец или острую горчицу.

Кому сало противопоказано по состоянию здоровья?

К сожалению, не каждый любитель сала может его себе позволить. Это особенно касается людей с серьезными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта (например, панкреатитом, желчнокаменной болезнью, колитом, особенно в период обострения) и гепатитом.