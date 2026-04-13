Шоколад… Одно лишь воспоминание о нем заставляет бежать в магазин за всеми возможными видами этого лакомства. Он прекрасно помогает справиться с депрессией, поднимает настроение и на время придаёт много энергии, но у него есть и негативные последствия. Кариес, быстрый набор веса и целлюлит — это лишь некоторые из легких побочных эффектов от потребления этой сладости.

Кроме того, пальмовое масло и другие вредные вещества, содержащиеся в шоколадных изделиях, могут накапливаться в организме и вызывать его зашлакованность. Поэтому мы подготовили список из пяти натуральных сладких заменителей магазинного шоколада. Вам гарантированы хорошее настроение и отличное здоровье!

№1. МЕД

Мед — это натуральный продукт, обладающий укрепляющим эффектом. Он способен обеспечить дневную норму естественных сахаров без необходимости употребления каких-либо сахаросодержащих продуктов. В мёде содержится более 60 полезных витаминов. Он ускоряет обмен веществ и, в отличие от шоколада, может употребляться даже во время диеты! Суточная норма для взрослого человека составляет не более 100 граммов этого лакомства.

№2. ХАЛВА

Если вы не можете отказаться от сладкого, рекомендуем выбрать халву вместо шоколада. Это вторая натуральная сладость, которая принесет вашему организму больше пользы, чем вреда. Халва содержит витамины А, В и Е, которые положительно влияют на зрение, память и работу сердца.

№3. ЗЕФИР

Третье место в нашем сладком хит-параде занимает зефир. Эта известная сладость содержит пектин, который помогает выводить тяжёлые металлы и снижает уровень холестерина. Предпочитайте зефир без красителей и шоколадной глазури.

№4. ПАСТИЛА

Не последнее место по полезности занимает пастила. Это фруктовое изделие готовится исключительно из фруктов и ягод, не содержит жиров и является идеальным заменителем шоколада даже во время диеты. Пастила также обогащает организм витаминами и способствует укреплению нервной системы.

№5. СГУЩЁНКА

Этот продукт не рекомендуется врачами в качестве замены шоколаду. Как и шоколад, сгущёнка очень калорийна. Тем не менее, она обладает рядом положительных свойств — содержит белок, кальций, который укрепляет кости, и быстро усваивается. Так что если вам захочется сладкого, сгущёнка может стать неплохим вариантом!