Исследования, проведенные учеными Йельской медицинской школы, подтвердили, что некоторые виды красного мяса могут быть весьма полезны для людей старше 50 лет. Это мясо насыщено витаминами, обладает диетическими свойствами и абсолютно безопасно, так как не способствует повышению уровня холестерина и даже может снижать содержание «плохого» холестерина.

В этой статье мы расскажем, какое мясо рекомендуется употреблять людям старше 50 лет.

Наиболее полезные виды мяса для зрелых людей

* Говядина. Это одно из самых популярных мясных продуктов в мире, содержащее множество аминокислот, необходимых для нашего организма. Двести граммов говядины могут заменить 1 литр молока, а также оно богато минеральными веществами. Говядина включает в себя цинк, железо, витамины группы В, Е, Н и РР. Этот продукт помогает нормализовать уровень холестерина в крови, укрепляет сосуды и положительно влияет на работу сердца.

* Баранина. Это мясо отличается низким содержанием холестерина. Хотя баранина содержит жир, его количество значительно меньше, чем в свинине, и он лучше усваивается организмом. Баранину рекомендуют включать в диетические программы, так как она нормализует уровень холестерина благодаря содержанию лецитина. Кроме того, это мясо богато витаминами и минералами. Однако при наличии проблем с желудком стоит ограничить его потребление.

* Свинина. Существует мнение, что свинина слишком жирная и, следовательно, не очень полезная. Тем не менее, помимо жиров, свинина обладает множеством полезных свойств. В этом мясе содержится значительное количество витамина В, который положительно влияет на работу мозга и нервной системы. Поэтому рекомендуется употреблять свинину в умеренных количествах для улучшения памяти и аналитических способностей.

* Кроличье мясо. Это самое диетическое мясо из перечисленных, обладающее высоким содержанием белка — 21%. Оно усваивается на 90%, в то время как говядина — всего на 60%. Крольчатина содержит мало холестерина, полиненасыщенные кислоты омега-3 и множество минералов, таких как железо и фосфор, а также витамины группы В и РР. Кроличье мясо гипоаллергенно, что позволяет его употребление даже маленьким детям.

