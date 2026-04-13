Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Не просто можно, а необходимо: какие виды мяса полезны после 50 лет

Еда и рецепты
Дата публикации: 13.04.2026
BB.LV
Данное мясо содержит аминокислоты и жиры, необходимые для полноценной работы организма в зрелом возрасте.

 

Исследования, проведенные учеными Йельской медицинской школы, подтвердили, что некоторые виды красного мяса могут быть весьма полезны для людей старше 50 лет. Это мясо насыщено витаминами, обладает диетическими свойствами и абсолютно безопасно, так как не способствует повышению уровня холестерина и даже может снижать содержание «плохого» холестерина.

В этой статье мы расскажем, какое мясо рекомендуется употреблять людям старше 50 лет.

Наиболее полезные виды мяса для зрелых людей

* Говядина. Это одно из самых популярных мясных продуктов в мире, содержащее множество аминокислот, необходимых для нашего организма. Двести граммов говядины могут заменить 1 литр молока, а также оно богато минеральными веществами. Говядина включает в себя цинк, железо, витамины группы В, Е, Н и РР. Этот продукт помогает нормализовать уровень холестерина в крови, укрепляет сосуды и положительно влияет на работу сердца.

* Баранина. Это мясо отличается низким содержанием холестерина. Хотя баранина содержит жир, его количество значительно меньше, чем в свинине, и он лучше усваивается организмом. Баранину рекомендуют включать в диетические программы, так как она нормализует уровень холестерина благодаря содержанию лецитина. Кроме того, это мясо богато витаминами и минералами. Однако при наличии проблем с желудком стоит ограничить его потребление.

* Свинина. Существует мнение, что свинина слишком жирная и, следовательно, не очень полезная. Тем не менее, помимо жиров, свинина обладает множеством полезных свойств. В этом мясе содержится значительное количество витамина В, который положительно влияет на работу мозга и нервной системы. Поэтому рекомендуется употреблять свинину в умеренных количествах для улучшения памяти и аналитических способностей.

* Кроличье мясо. Это самое диетическое мясо из перечисленных, обладающее высоким содержанием белка — 21%. Оно усваивается на 90%, в то время как говядина — всего на 60%. Крольчатина содержит мало холестерина, полиненасыщенные кислоты омега-3 и множество минералов, таких как железо и фосфор, а также витамины группы В и РР. Кроличье мясо гипоаллергенно, что позволяет его употребление даже маленьким детям.

Источник: 1001sovet

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео