Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Удивительные свойства гречишного меда, которые вас приятно удивят 0 319

Еда и рецепты
Дата публикации: 23.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Удивительные свойства гречишного меда, которые вас приятно удивят

Не все знают о преимуществах гречишного меда. Это зря, ведь данный продукт пчеловодства обладает поистине уникальными свойствами.

 

Гречишный мед богат железом, что обуславливает его положительное влияние на кровеносную систему. Он помогает справиться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, анемией и низким уровнем гемоглобина.

Удивительные свойства гречишного меда:

* Способствует укреплению иммунной системы и восстановлению жизненных сил.

* Рекомендуется употреблять в период обострения простудных заболеваний и после перенесенных болезней. Это помогает организму быстрее восстановиться.

* Содержащиеся в меде вещества укрепляют стенки сосудов, делая их более эластичными, что способствует снижению артериального давления.

* Высокое содержание железа и аминокислот положительно влияет на кровеносную систему, стимулируя повышение уровня гемоглобина и нормализуя состав крови.

* При проблемах с желудочно-кишечным трактом и язвенной болезни мед помогает уменьшить воспаление слизистой, улучшает перистальтику кишечника, способствует борьбе с дисбактериозом и улучшает усвоение полезных веществ.

* Нормализует сон и поддерживает нервную систему, полезен при бессоннице и стрессах.

* Кроме того, мед оказывает благотворное влияние на язвы, порезы и другие повреждения кожи благодаря своему антисептическому эффекту.

В целом, гречишный мед представляет собой настоящую сокровищницу витаминов, аминокислот, белков и ферментов, которые положительно влияют на человеческий организм. Он содержит множество микроэлементов, характерных для всех сортов меда, но отличается повышенным содержанием железа и белка.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Секрет пышной яичницы: один простой ингредиент
Изображение к статье: Профессионалы шашлыка рассказали о дровах, которые делают мясо вкуснее
Изображение к статье: Как проснуться без кофе: 4 напитка для бодрого утра
Изображение к статье: Когда и как правильно солить бульон: распространённая ошибка

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео