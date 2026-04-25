5 убедительных причин начинать каждый день с греческого йогурта

Еда и рецепты
Дата публикации: 25.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: 5 убедительных причин начинать каждый день с греческого йогурта

Диетологи рекомендуют завтрак, включающий кисломолочный продукт.

 

Вкусно и полезно

В каждой семье существует свой традиционный набор продуктов для завтрака — от вареных яиц до шарлотки с капучино. Однако не все эти варианты могут похвастаться пользой для здоровья.

Если вы стремитесь улучшить свое самочувствие, фигуру и продлить жизнь, стоит пересмотреть свой рацион, считает диетолог Марина Сорокина.

По ее мнению, идеальным началом дня станет греческий йогурт.

- Это не только вкусный, но и полезный продукт, который отлично подходит для завтрака. В нем содержатся не только кисломолочные бактерии, но и жир, который также важен для пищеварения и укрепления иммунной системы, - подчеркивает врач.

Поклонники этого продукта отмечают, что после 200 г йогурта чувство сытости сохраняется дольше, чем после булочки с сладким чаем. Но есть и более значимые преимущества:

* снижает уровень артериального давления. Это подтвердили американские ученые, наблюдавшие за состоянием здоровья более 700 человек, которые начали утро с несладкого йогурта.

* укрепляет кости и суставы. Греческий йогурт богат кальцием и белком, что снижает риски переломов и остеопороза.

* способствует похудению. В нем содержится меньше сахара, чем в сладких йогуртах, но много белка, который помогает сохранять чувство сытости на протяжении 3-4 часов после завтрака. Это идеальное решение для поддержания фигуры.

* нормализует пищеварение. Продукт содержит пробиотики — полезные бактерии, которые помогают восстановить баланс микрофлоры.

* помогает спортсменам быстрее наращивать мышечную массу. И снова это заслуга белка, которого в греческом йогурте достаточно.

Оставить комментарий

