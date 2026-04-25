Дата публикации: 25.04.2026
Исследователи предупреждают о серьезных последствиях для здоровья, вызванных потреблением нездоровой пищи, известной как junk food.

 

Специалисты из Университета Дикина (Австралия) провели анализ данных около 10 миллионов человек, участвовавших в 14 различных исследованиях.

Результаты оказались тревожными: подтверждены данные о значительном риске смерти, связанного с употреблением нездоровой пищи. В числе диагнозов, приводящих к летальным исходам, находятся рак и заболевания сердечно-сосудистой системы.

Согласно информации сайта healthstat.gr, наиболее распространенными последствиями регулярного потребления junk food являются рак молочной железы, рак толстой кишки и рак простаты. Также в списке находятся опухоли центральной нервной системы, хронический лимфоцитарный лейкоз и рак поджелудочной железы. Исследователи выяснили, что риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается на 50% у людей, которые часто употребляют нездоровую пищу.

К тому же, отмечаются проблемы с психическим здоровьем, такие как нарушения сна, тревожные расстройства и депрессия. Вероятность возникновения тревоги была на 53% выше у тех, кто регулярно ел нездоровую пищу. Далее идут респираторные заболевания, включая астму, а также сердечно-сосудистые проблемы, возникающие на фоне гипертонии и высокого уровня холестерина.

В список также входят болезнь Крона и язвенный колит, ожирение, гипергликемия, метаболический синдром и диабет 2 типа. Риск развития диабета 2 типа увеличился на 12% из-за нездорового питания, отмечают исследователи, публикуя свои выводы в Британском медицинском журнале (BMJ).

Доктор Шарлотта Гупта из Университета Центрального Квинсленда в Австралии отметила: «Мы знаем, что эти продукты не являются полезными для здоровья, но данный анализ подчеркивает, насколько они могут быть вредными».

Нездоровая пища (junk food), полуфабрикаты и продукты с высокой степенью переработки в большинстве своем содержат химические вещества, красители, подсластители и консерванты, которые увеличивают срок их хранения. Однако в конечном итоге это негативно сказывается на здоровье человека.

Источник: rua.gr

